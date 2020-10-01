أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020.. الارتفاع مستمر

واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها، اليوم الخميس، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بعد تزايد الإقبال عليه وسط تراجع الدولار.

وزاد جرام الذهب عيار (24) إلى 228.59 ريال (60.96 دولار) مقارنة بـ 227.97 ريال (60.78 دولار)، أمس.

كما قفز سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 200.02 ريال (53.34 دولار)، مقارنة بـ 199.47 ريال (53.18 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 171.44 ريال (45.72 دولار) مقارنة بـ 170.98 ريال (45.58 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وزاد سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية اليوم الأربعاء، إلى 7110 آلاف ريال (7896 دولارا) مقارنة بـ 7079.68 ريال (1887.47 دولار) أمس.

أما الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فقد زاد إلى 1600.15 ريال (426.71 دولار) مقارنة بـ 1595.76 ريال (425.44 دولار)، أمس.

الذهب عالميا

وعالميا، صعد الذهب اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر/ تشرين الأول على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر/ أيلول.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8 % إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6 % إلى 902.40 دولار للأوقية.

وربح البلاديوم 0.7 % إلى 2321.11 دولار للأوقية.