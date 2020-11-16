موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. سوق السفر بدبي ورحلة مصورة لمدغشقر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

انطلقت في دبي لأول مرة بالمنطقة، جمعية الترفيه البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم الصناعة البحرية.

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال مايو/أيار المقبل، معرض سوق السفر العربي، تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة".

نالت طيران الإمارات مكانة "الناقلة الأعلى أمانا" عالميا بفضل تعاملها الاحترافي مع تداعيات كورونا وفقا لتصنيف "سيف ترافيل باراميتر".

استأنفت شركات النقل الجوي الليبية، الإثنين، رحلاتها إلى تونس، بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.

تتمتع مدغشقر بطبيعة خلابة ومحميات طبيعية مما يجذب السياح إليها، إليكم أفضل الأماكن السياحية في واحدة من أجمل الجزر الأفريقية.

أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلات منتظمة على مدار العام إلى تل أبيب، المركز الاقتصادي والتكنولوجي لإسرائيل، بدءا من 28 مارس 2021.