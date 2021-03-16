الهواتف المشغلة للعبة ببجي الجديدة PUBG New State.. مفاجأة للعملاء

على ما يبدو أن لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، ستحظى بالكثير من النجاح، قد يتخطى النسخة القديمة من اللعبة.

ومنذ أن تم الإعلان عن اللعبة وموعد ظهورها للنور خلال العام الجاري، يسعي جمهور ببجي لمعرفة المزيد عن "PUBG New State".

ومن التساؤلات التي تثار حول اللعبة الجديدة، ما هي أنواع الهواتف التي يمكن تشغيل اللعبة عليها بعد طرحها رسميا؟

ووفق تقرير لموقع "سكوار"، فإن اللعبة ستكون مجهزة للاستخدام على كافة أنواع الهواتف الذكية، من مختلف ماركات صناعة الهواتف الكبرى مثل أبل وسامسونج وأوبو وهواوي.

وتعمل اللعبة على نظامي ios وأندرويد بسهولة، وحدد الموقع الحد الأدنى من المواصفات التي يجب أن تتوفر بالهاتف حتى يتمكن مستخدم اللعبة من تشغيلها على الهواتف الذكية بأنواعها.

ويلزم أن يتوفر بالهاتف مواصفات مثل، نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 بحد أدنى، أو ما هو أعلى من ذلك، بالإضافة لـ ذاكرة عشوائية RAM بحجم 2.5GB.

مع تطلع عشاق اللعبة لطرح الشركة المطورة لها لنسخ أخف في رسوماتها وقدراتها التقنية.





ويمكن الحصول على أحدث المعلومات عن اللعبة من خلال التسجيل الأولي، عبر متجر جوجل بلاي، مع وصول الطلبات الأولية إلى متجر أبل في وقت لاحق.

وتم تحسين لعبة "PUBG New State" للعب عبر الأجهزة المحمولة، وتوفر تجربة"Battle Royale" الكاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

ويستطيع اللاعب توقع التجربة القتالية نفسها التي يسهل تعلمها، لكن يصعب إتقانها، من خلال الاستفادة من لعبة إطلاق النار الأفضل في فئتها، من حيث اعتمادها، والتي أصبحت شائعة من خلال لعبة PUBG الأصلية.

اللعبة مزودة برسومات تزيد من حدود ألعاب الهاتف المحمول بحيث يمكن للاعبين الانغماس في تجربة ساحات القتال الواقعية والمكثفة، لكن الأهم من ذلك أنها مستقرة وسلسة، وذلك بفضل تقنيات الإضاءة والرسومات العالمية الأكثر حداثة.

تتضمن اللعبة ميزة تخصيص الأسلحة الجديدة، بحيث يمكن لأي لاعب صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص.

يستمتع اللاعب بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، من بين أشياء أخرى.



أحداث اللعبة تدور في عام 2051، وينزل اللاعبون إلى ساحة معركة جديدة تمامًا تسمى "TROI"، حيث تتاح لهم الفرصة لاكتشاف كيفية تطور الكون،