انتهاء أزمة مسلسل "الطاووس" في مصر بقرار مفاجئ

انتهت أزمة مسلسل "الطاووس" المصري بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحفظ الشكاوى المقدمة ضد المسلسل.

وأجرى المجلس تحقيقا مع المسؤولين عن إنتاج المسلسل، مؤكدا أنه تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية.



وشدد المجلس على أنه لم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق عاجل مع المسؤولين عن المسلسل والقنوات التي تعرضه بعد تلقيه شكاوى عديدة عن مخالفته للأكواد التي أقرها المجلس وتؤكد على احترام قيم الأسرة المصرية.

وتسبب قرار المجلس بالتحقيق في حالة غضب وجدل كبيرة على مواقع التواصل خاصة أن المسلسل يناقش قضية اغتصاب فتاة من جانب أبناء شخصيات مهمة في المجتمع وتم الربط بينها وبين قضايا الاغتصاب المثارة حاليا في المحاكم مثل قضية اغتصاب فتاة فندق فيرمونت.