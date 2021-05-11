البورصة تصعد 0.54% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 10743 نقطة. Your browser does not support the video tag. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 60.02 جنيه. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.76%، و 0.73% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 63.776 مليون جنيه على 135 شركة من خلال 3.278 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة مقابل تراجع 16 بينما لم تتغير أسعار 67. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 7.604 مليون جنيه، منها 4.891 مليون جنيه للمؤسسات، و2.712 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 3.916 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 11.521 مليون جنيه، منها 8.236 مليون جنيه للأفراد، و 3.284 مليون جنيه للمؤسسات. وتصدر سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.15%، تلاه سهم مصر للألومنيوم بنسبة 8.79%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس بنسبة 7.07%. بينما تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.14%، تلاه سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 3.60%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.08%.

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