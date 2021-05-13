مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بقيادة قطاع التكنولوجيا

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس يتقدمها المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم التكنولوجيا بعدما أظهرت البيانات انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في حين تجاهل المستثمرون ارتفاعا في أسعار المنتجين.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 37.08 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليصل إلى 33624.74 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 11.95 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 4074.99 نقطة، وتقدم ناسداك 119.26 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 13150.94 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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