صور .. شكرى وبوجدانوف يبحثان ملفات الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية

وكان وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف"، قد كلف نائبه برئاسة الوفد الروسى للمباحثات السياسية المقررة بين الوزيرين خلال الزيارة، على ضوء دخول لافروف، الثلاثاء الماضى، فى عزل منزلى إثر مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد وصول الوزير شكرى لموسكو.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الجانبين أجريا مشاورات سياسية معمقة، وناقشا عددًا من الملفات الثنائية الهامة المرتبطة بالمشروعات الأساسية الجارى تنفيذها، فى إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية، وعلى رأسها الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة النووية.

كما بحث الجانبات التنسيق المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فى الإطار الثنائى أو فى المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وأضاف بيان رسمى لوزارة الخارجية، أن "شكرى" و"بوجدانوف"، أفردا شقاً كبيراً من اللقاء لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية، والتطورات التى تشهدها العديد من الملفات التى تؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

كما تناول الوزير شكرى جهود مصر مؤخراً، لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسى توافقى للأزمة الليبية، بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبى، على أساس مقررات قمة برلين، وقرار مجلس الأمن 2510، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم فى وجه التدخلات الخارجية التى لا تبتغى مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو استراتيجية، مؤكدا دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسى الليبى، وقد رحب الجانبان بالاتفاق الذى تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار فى إطار لجنة الـ5+5 العسكرية.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم على صعيد مسار التسوية السياسية فى سوريا بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، حيث أشار الوزير شكرى إلى أن مصر تبذل جهوداً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تهدف إلى تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، عبر تشجيع عمل اللجنة الدستورية التى يؤمل أن تحقق تقدماً فى أعمالها بأسرع ما يمكن.

وأشار حافظ إلى أن الجانبين ناقشا سُبل إحياء مسار عملية السلام، إذ أكد الوزير شكرى على الثوابت المصرية المتعلقة بدعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية، وجهودها مع مختلف الأطراف للدفع بسبل التوصل لحل عادل ومستدام يحقق الآمال المشروعة للشعب الفلسطينى وأهمها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مع استمرار رعاية مصر لجهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وفى ذات السياق تبادل الجانبان الآراء والتقييم للتطورات على صعيد الأوضاع فى اليمن ولبنان والسودان، بما لهذه الملفات كلها من تأثير مباشر على استقرار المنطقة.

كما أطلع "شكرى"، نائب وزير الخارجية الروسى على آخر تطورات المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بمشاركة كل من السودان وإثيوبيا، على ضوء المشاركة فى جولة المفاوضات الافتراضية بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث.

من جهته، أعرب "بوجدانوف" عن أمل بلاده فى توصل الدول الثلاث إلى صيغة توافقية بشأن سد النهضة بما يضمن مصالح شعوبها.