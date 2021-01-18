القبض علي شيف "التورتة الجنسية" التي تناولها أعضاء نادي الجزيرة

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الإحتفال بعيد ميلاد إحداهن .
بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى ، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها بإتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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