صور.. سفارة مصر فى جيبوتى تستقبل وفدا من جامعة طنطا لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفارة المصرية بجيبوتى، وفداً من جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولى جامعة جيبوتى برئاسة الدكتور جامع حسن رئيس الجامعة، تم خلالها تناول سبل تدعيم جهود جامعة جيبوتى للارتقاء ببرامج التعليم لديها وتوسيع مجالاتها وخصوصا الدراسات العليا، فضلاً عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الخصوص.





وأوضح السفير محمد مصطفى عرفى، سفير مصر فى جيبوتى، وفقا لبيان صحفى، أن الجانب المصرى يدعم بقوة التعليم فى جيبوتى بمراحله المختلفة، بما يعزز من عملية تجهيز وإعداد الكوادر الوطنية لتعضيد جهود التنمية بجيبوتى. كما أضاف أن هذه الزيارة تعكس حرص مصر على التعاون مع الأشقاء فى جيبوتي، موضحاً أن ما تتمتع به مصر من مصداقية ومكانة لدى الحكومة والشعب الجيبوتيين هو ما حدا بهم إلى الاستعانة بمصر لدعم تعليم اللغة العربية بالبلاد.

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