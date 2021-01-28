صور.. سفارة مصر فى جيبوتى تستقبل وفدا من جامعة طنطا لبحث التعاون

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وأوضح السفير محمد مصطفى عرفى، سفير مصر فى جيبوتى، وفقا لبيان صحفى، أن الجانب المصرى يدعم بقوة التعليم فى جيبوتى بمراحله المختلفة، بما يعزز من عملية تجهيز وإعداد الكوادر الوطنية لتعضيد جهود التنمية بجيبوتى.
كما أضاف أن هذه الزيارة تعكس حرص مصر على التعاون مع الأشقاء فى جيبوتي، موضحاً أن ما تتمتع به مصر من مصداقية ومكانة لدى الحكومة والشعب الجيبوتيين هو ما حدا بهم إلى الاستعانة بمصر لدعم تعليم اللغة العربية بالبلاد.
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