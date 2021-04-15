نقابة الإعلاميين ناعية مكرم محمد أحمد: مهنى من الطراز الفريد

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.





وقال سعدة فى بيان اليوم إن الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد كان دَمِث الخُلُق، ومهنيًا من الطراز الفريد، أدى واجبه المهنى على أكمل وجه، إذ تقلد الفقيد الكثير من المناصب منها رئيس تحرير مجلة المصور ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأشار سعدة إلى أن مجلس نقابة الإعلاميين يدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

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