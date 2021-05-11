الرئيس السيسي يتحدث عن سد النهضة مجددًا: نتعامل بمزيد من الصبر

/630732/الرئيس-السيسي-يتحدث-عن-سد-النهضة-مجددا-نتعامل-بمزيد-من-الصبر

شهد الرئيس السيسي افتتاح عدد من مشروعات هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن قضية المياه هامة للغاية لمصر، وأن التفاوض في ملف سد النهضة يحتاج إلى صبر وتأني ولكن على الجميع أن يثق بقيادته.

تهنئة للشعب المصري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام والتهنئة للشعب المصرى وهيئة قناة السويس، وقال الرئيس: "كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير بمناسبة العيد كل سنة ومصر والعالم كله بخير وسلام". جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس.

دعم الرئيس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهيئة قناة السويس "غير محدود"، مشددا على أن متابعة الرئيس المستمرة للسفينة الجانحة كان لها الأثر الأهم فى التغلب على الأزمة.

الشعب المصري وراء نجاح تعويم السفينة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة للهيئة، أن الشعب المصرى كله كان وراء نجاح تعويم السفينة الجانحة، واصفا إياها بـ"ملحمة مصرية سطرت في قناة السويس".

عائدات خلال العام الجارى

واستعرض "ربيع" ما حققته قناة السويس من عائدات خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وقال إن هناك ارتفاعا فى عدد السفن المارة من 1731 أبريل 2020 إلى 1840 في أبريل العام الجارى، بحمولة تصل إلى 1100 ملايين طن، بعائد 551 مليون دولار بدلا من 476 مليون دولار في العام الماضى.

المشروعات الجديدة التي تجرى بالهيئة

وحول المشروعات الجديدة التي تجرى بالهيئة، أضاف أن هناك تطوير وإنشاء 10 جراجات فى القناة القديمة والجديدة، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك الدائمة لصيانة المجرى الملاحي، وتحديث أسطول هيئة قناة السويس وفقا لأحدث الوسائل العالمية.

وتابع: "الاصطفاف البحرى الذى يضم 4 قاطرات بحرية جديدة وقاطرتين تم بناؤها في ترسانة بورسعيد، وافتتاح محطة مراقبة ملاحية ضمن 16 على طول المجرى الملاحي، مع بدء تنفيذ خطة طموحة لاعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وبناء 100 مركب صيد جديدة تؤهلها للعمل في المياه المحلية والإقليمية، والبدء بعدد 34 سفينة اليوم.

خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال العامين المقبلين.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن هناك رؤية شاملة لتطوير قناة السويس، في ظل جائحة فيروس كورونا التي وضعت برؤية متوافقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

34 مركبًا مخصصة للصيد

ويسلم الرئيس السيسي اليوم 34 مركبًا مخصصة للصيد بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها في 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس، وقال محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، إن الشركة في الإسماعيلية نفذت 8 سفن فيما تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بـإنشاء 10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركبًا إضافة إلى بناء 4 مراكب في ترسانة السويس.

الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصري

ويدشن الرئيس السيسي اليوم الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصري عليها ليمنحها شارة البدء في العمل والانطلاق للمشاركة في المشروعات القومية.

وأنهى رجال الكراكات في الهيئة عمليات التفريغ للمعدات الخاصة بالكراكة وخاصة الحفارات المختلفة والتي تناسب كافة أنواع التربة حتي الصخرية منها فيما بدأت هيئة قناة السويس في التشغيل التجريبي للكراكة في مكان توقفها بحوض الكراكات بشركة التمساح.