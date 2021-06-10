/635435/معتمد-جمال-يوضح-سبب-تبديل-شوقي-غريب-لصلاح-محسن-في-المباراة

أكد معتمد جمال المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، في لقاء مباشر مع مراسل قناة أون تايم سبورت، أن هناك العديد من الإصابات في صفوف المنتخب منها أكرم توفيق وصلاح محسن ووطاهر محمد طاهر، ويستعرض دوت الخليج أخر تطورات المنتخب الأولمبي، وسبب التبديلات في المباراة.

قال معتمد: "في أحداث المباراة في بداية الشوط الثاني، تعرض أكرم توفيق لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب فريق النادي الأهلي، إلي شد في العضلة الخلفية".

وأضاف: "اكرم توفيق عند خروجه في المبااراة، كان غير راضي مع انه كان مقدم مباراة قوية، بس الكابتن شوقي غريب رفض تكملة للمباراة، خوفاً عليه من الإصابة".

معتمد جمال عن صلاح محسن

وأكمل: "وعن صلاح محسن لاعب الأهلي، لاعب كبير وقدم مباراة جيده، وكان دورة قوي في نتيجة المباراة بجانب جميع لاعبي الفريق، ولكن فضل شوقي خروجه".

وزاد: "صلاح محسن كان ممكن أن يواصل في المباراة ولكنه كان ممكن إصابة في قدمة ممكن تتفاقم، ودا شئ بنتجنبه قبل البطولة وبنحاول نحافظ على لاعبي المنتخب".

وأختتم: " طاهر محمد طاهر لاعب الهلي لاعب متميز، وقوي وكان له دور مهم أيضاً في مباراة ليوم وفي النتيجة، ولكن خروجه كان بسبب شد بسيط في الخلفية، وشوقي فضل خروجه، تجنب تفاقم الإصابة".