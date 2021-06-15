/635995/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-ألمانيا-وفرنسا

اعلن الفرنس ديدي تشامب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسية، عن تشكيل فريقة أمام المنتخب الألماني، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

تنطلق المباراة بعد قليل في الساعة التاسعة مساء، ويشهد على اللقاء ملعب أليانز أرينا. تشكيل منتخب فرنسا: المرمى: هوجو لوريس. الدفاع: بنجامين بافارد – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز. الوسط: بول بوجبا – نجولو كانتي – أدريان رابيو. الهجوم: أنطوني جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي. وعلى الجانب الأخر في منتخب الماكينات الألمانية أعلن الألماني يواكيم لوف عن تشكيل فريق بلاده في المباراة، وجاء تشكيل الفريق كالتالي: تشكيل منتخب ألمانيا: المرمى: مانويل نوير. الدفاع: جوشوا كيميتش – ماتس هوميلس – أنطونيو روديجير – ماتياس جينتر. الوسط: توني كروس – إليكاي جوندوجان – جوسنيس. الهجوم: كاي هافرتز – توماس مولر – سيرجي جنابري. ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعدما فاز على المجر بثلاثية دون رد.

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