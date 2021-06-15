3 × 3.. مباراة المجر ضد البرتغال ثالث مباراة تنتهي بثلاثية في يورو 2020

شهدت مباراة المجر ضد البرتغال التي أقيمت اليوم ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020، فوز رفاق كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0، وهي ثالث مباراة تنتهي بهذه النتيجة في الجولة الأولى البطولة، بعد مباراتي إيطاليا وتركيا في المجموعة الأولى بالإفتتاح، وبلجيكا ضد روسيا في المجموعة الثانية.ونستعرض فيما يلي الثلاث مباريات التي انتهت نتيجتهم بالثلاثية:



إيطاليا 3-0 تركيا

حقق منتخب إيطاليا فوزا غاليا على نظيره المنتخب التركي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، في افتتاح منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

سجل ميريح ديميرال الهدف الأول لإيطاليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، وضاعف شيرو إيموبيلي النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة 66، ثم اختتم لورينزو إنسيني النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 79.

بلجيكا 3-0 روسيا

قاد روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان الإيطالي، منتخب بلجيكا لتحقيق فوز كبير على مضيفه منتخب روسيا بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء السبت الماضي، على ملعب "جازبروم أرينا" فى روسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل ثلاثية بلجيكا كل من روميلو لوكاكو في الدقيقتين (10، 88) وتوماس مونيير في الدقيقة (34).

المجر 0-3 البرتغال

حقق المنتخب البرتغالى فوزا مثيرا على نظيره المجرى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة "مجموعة الموت" ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسجل رافائيل جوريرو الهدف الأول بالدقيقة 84، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 87 وأحرز الدون الهدف الثالث بالدقيقة 90+2.

وأصبح المنتخب البرتغالي هو أول منتخب عبر تاريخ كأس الأمم الأوروبية يتمكن من تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق من المباراة.