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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض هايبر بنده وفر أكثر لمدة أسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أشهر الأسواق بالمملكة العربية السعودية التي تهتم بتقديم أفضل العروض كافة السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت، فضلًا عن المنظفات والأدوات المنزلية، وهذه العروض متوفرة في كافة الفروع في أنحاء المملكة، وتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع ثاني 1442 هـ، وفيما يلي أقوي عروض هايبر بنده ولمدة أسبوع من الآن.
عروض هايبر بنده الاسبوعية على السلع الغذائية
- زيت دوار الشمس صني/ حياة/ شروق سعة لتر ونصف بسعر 8.95 ر.س، وعبوتين من زيت نور سعة 1.5 لتر للعبوة بسعر 24.95 ر.س.
- كيس بطاطس لامبويستون سعة 2,5 كيلو بسعر 9.95 ر.س.
- أربعة أكياس من مكرونة إيطاليانو سعة 400 جرام بسعر 9.95 ر.س.
- ثلاثة عبوات من ملح الطعام ساسا سعة 750 جرام للعبوة بسعر 8. 75 بدلًا من 11.25 ر.س.
- عبوتين + عبوة هدية من ذرة ذهبية كاملة الحبة بسعر 8.95 بدلًا من 13.50 ر.س.
- سعر كيلو الزعتر الأردني 22.95 ر.س، وكيلو الكركم المطحون بسعر 24.95 ر.س، والفلفل الأسود المطحون 32.95 ر.س.
- كيلو جوز هند ناعم بسعر 15.95 ر.س، وكيلو مكسرات مشكلة بسعر 49.95 ر.س، والفول السوداني مملح بسعر 16.95 ر.س.
- عبوتين من جبنة كريم مطبوخة وزن العبوة 500 جرام بسعر 21.95 بدلًا من 31.95، وعبوتين من جبنة كريم/شيدر نادك بسعر 18.95 ر.س.
- عبوة زبادي نادك وزن 2 كيلو جرام بسعر 10.50 ر.س.
عروض هايبر بنده الاسبوعية على اللحوم الطازجة والمجمدة
يقدم هايبر بنده عروض على اللحوم الطازجة لمدة أربعة أيام فقط، على أن تبدأ من يوم الأربعاء وتنتهي يوم السبت، كيلو لحم ” مفروم” بقري برازيلي بسعر 21.95 ريال سعودي.
- سعر كيلو اللحم المفروم أو الكفتة ” كولومبي” 28.95 ر.س، وسعر كيلو اللحم مكعبات أو البرجر 29.95 ر.س، وسعر روستو بقري 36.95 ر.س، و الإسكالوب البقري 42.95 ر.س.
- صدور الدجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 18.95 ر.س، والدجاجة الكاملة مقطعة وزن كيلو جرام بسعر 17,95، وأفخاذ دجاج الوطنية وزن 450 جرام بسعر 8.50 ر.س.
- سعر كيلو الجمبري مزرعة 25.95 ر.س، والقاروص البحري 22.95 ر.س، والحبار الأبيض 20.95 و السلمون النرويجي الصغير 38.95 ر.س، وسمك التونة 15.95 ر.س.
عروض هايبر بنده الاسبوعية على المنظفات
- مسحوق اريال عبوة 7 كيلو بسعر 57,95 ر.س، وعبوة تايد للملابس السوداء 2.8 لتر 32.95 ر.س، وعبوة من مسحوق أومو وعبوة أخرى هدية بسعر 61.95 ر.س.
- منعم الأقمشة داوني بسعر 11.95، مبيض كوينكس 21.95 ر.س، مطهر داك بسعر 27.95.
- مطهر ديتول سعة لترين بسعر 57.95 ر.س بدلًا من 88.75 ر.س.
- عبوتين من حفاضات بيبي جوي جامبو بسعر 164.95 بدلًا من 219.90 ر.س.
- كما يتوفر سيروم للشعر المتقصف مع زيت الأرغان، وشامبو تريسان، ومنتجات بايوتك، وسائل تنظيف اليدين سوفي.
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