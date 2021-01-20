نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة الأسبوعية عيشها صحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة الأسبوعية على المنتجات الصحية والعضوية لحياة أفضل وتشمل 750 مل من خل التفاح غير مفلتر ب 22.95 ريال، بايونا مربي الفراولة أو فواكة الغابة العضوية 250 جم ب 12.95 ريال، بابونا معكرونة أفلام كاملة عضوية 500 جم ب 9.95 ريال/ كيلو شوفان سريع التحضير عضوي ب 23.50 ريال، رايس اب كيك الأرز عضوي كامل بملح الهيمالايا 120 جم ب 6.95 ريال، بابونا كيك الأرز 100 جم ب 7.95 ريال، بابونا مياه جوز الهند 300 جم ب 9.95 ريال، بابونا حليب جوز الهند العضوي 400 جم ب 12.95 ريال، بابونا زبدة الفول السوداني غير مملح عضوي قابل للدهن 250 جم ب 16.95 ريال.

عروض أسواق المزرعة الأسبوعية عيشها صحية

بابونا سباغيتي قمح كامل 500 جم ب 10.95 ريال، بابونا بذور الشيا السوداء 450 جم ب 49.95 ريال، ناتشوراليا رقائق الشوفان العضوي 500 جم ب 14.95 ريال، ناتشورال مشكل باليو العضوي 500 جم ب 25.95 ريال، ناتشورال حبوب القمح 250 جم ب 8.95 ريال، ناتشورال 5 حبوب الإفطار العضوي 500 جم ب 16.95 ريال، ناتشوراليا زيت جوز الهند طبيعي 850 جم ب 39.95 ريال، بودي أند فيت زبدة الفول السوداني الناعمة كيلو 29.95 ريال.

عروض أسواق المزرعة اليوم

أرض الطبيعة رقائق بالعسل 60 جم ب 4.95 ريال، أرض الطبيعة الأحمر مسحوق شوربة الخضار ب 14.95 ريال، أرض الطبيعية زيت جوز الهند البكر 500 مل ب 36.95 ريال، جاردينوجبة نباتية خالية من النجم ب 22.95 ريال، أيرث باوند قرع عضوي ب 14.95 ريال، بم أرث مصاصات عضوية 14 حبة ب 11.95 ريال، صن بلاست مشروب الفواكه العضوي ب 14.50 ريال.

عروض السعودية اليوم

حلواني صدور حبش مدخن ب 89.95 ريال، جبن بارميزان إيطالي كيلو ب 59.95 ريال، سلطة جبن لبنانية حارة مع حبة البركة ب 14.95 ريال، جبن مشتل كيلو ب 29.95 ريال، جبن فيتا مصري أو دبل كريم ب 13.95 ريال، طرشي خيار صغير كيلو ب 9.95 ريال.