“من الكربونات إلى غطاء الزجاجة” تقاليع تنظيف الممبار

الممبار هو من أشهر الاكلات الشعبية التي يحبها الكثيرين ولكن من أكثر ما يعيب الممبار هو طريقة تنظيفه، حيث ان الممبار هو عبارة عن الامعاء الدقيقة للمواشي فيجب التأكد من خلوها من الدهون والتأكد من تنظيفه جيد، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل الطرق لتنظيف الممبار وسوف تقومي بشرائه دائما.طريقة تنظيف الممبار:
بعد ان نقوم بشراء الممبار نقوم بالتأكد من خلوها من الدهون حيث ان الجزار يكون قد قام بتنظيفها ولكن قد يكون بعد الرواسب او الدهون الداخلية.
وهذه الطريقة يلجأ اليها العديد من السيدات التي يصابوا بالاشمئزاز من الممبار فيقوموا باستخدام غطاء زجاجة لتنظيف الممبار من الداخل .
كل ما عليكي هو ادخال الممبار به وسحب حبل الممبار لأخره لازالة الفضلات بالكامل ثم غسل الممبار ووضعه في وعاء به ماء وخل وليمون ثم يترك لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من رائحته الكريهة وسوف ترين بنفسك كيف اصبح الممبار نظيفا بكل سهولة.تنظيف الممبار كربونات الصوديوم :
مكونات :
- محلول بيكربونات الصوديوم
- ماء
- خل
- ليمون
- ملح
الطريقة :
- نقوم باحضار وعاء ونضع به ماء ونضع به الممبار، ونضيف له الخل والكربونات والملح، ونتركهم لمده نصف ساعة.
- ونحاول ان نزيل الدهون من الممبار باستخدام السكين برفق حتى لا يقطع الممبار.
- بعد التنضيف والحكة نقوم بعصر عصير ليمونه على الممبار.
- نتركه قليلا ثم نقوم بشطفه بالماء، وسوف ترين النتيجة بنفسك وقد اصبح لديكي ممبار نظيف وجاهز للحشو
وهذه الطريقة هي من أسهل الطرق، تقومي سيدتي بقلب الممبار تحت الحنفية وغسله جيدا من الفضلات، ثم نقوم بوضع الممبار في وعاء ونقوم بوضع زجاجة سفن أب ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بشطفها وكحتها جيدا بالسكين حتى يصبح لونه ابيض حتى تتأكدي من نظافتها.
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الممبار هو من أشهر الاكلات الشعبية التي يحبها الكثيرين ولكن من أكثر ما يعيب الممبار هو طريقة تنظيفه، حيث ان الممبار هو عبارة عن الامعاء الدقيقة للمواشي فيجب التأكد من خلوها من الدهون والتأكد من تنظيفه جيد، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل الطرق لتنظيف الممبار وسوف تقومي بشرائه دائما.طريقة تنظيف الممبار:
بعد ان نقوم بشراء الممبار نقوم بالتأكد من خلوها من الدهون حيث ان الجزار يكون قد قام بتنظيفها ولكن قد يكون بعد الرواسب او الدهون الداخلية.
وهذه الطريقة يلجأ اليها العديد من السيدات التي يصابوا بالاشمئزاز من الممبار فيقوموا باستخدام غطاء زجاجة لتنظيف الممبار من الداخل .
كل ما عليكي هو ادخال الممبار به وسحب حبل الممبار لأخره لازالة الفضلات بالكامل ثم غسل الممبار ووضعه في وعاء به ماء وخل وليمون ثم يترك لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من رائحته الكريهة وسوف ترين بنفسك كيف اصبح الممبار نظيفا بكل سهولة.تنظيف الممبار كربونات الصوديوم :
مكونات :
- محلول بيكربونات الصوديوم
- ماء
- خل
- ليمون
- ملح
الطريقة :
- نقوم باحضار وعاء ونضع به ماء ونضع به الممبار، ونضيف له الخل والكربونات والملح، ونتركهم لمده نصف ساعة.
- ونحاول ان نزيل الدهون من الممبار باستخدام السكين برفق حتى لا يقطع الممبار.
- بعد التنضيف والحكة نقوم بعصر عصير ليمونه على الممبار.
- نتركه قليلا ثم نقوم بشطفه بالماء، وسوف ترين النتيجة بنفسك وقد اصبح لديكي ممبار نظيف وجاهز للحشو
وهذه الطريقة هي من أسهل الطرق، تقومي سيدتي بقلب الممبار تحت الحنفية وغسله جيدا من الفضلات، ثم نقوم بوضع الممبار في وعاء ونقوم بوضع زجاجة سفن أب ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بشطفها وكحتها جيدا بالسكين حتى يصبح لونه ابيض حتى تتأكدي من نظافتها.
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