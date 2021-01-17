“من الكربونات إلى غطاء الزجاجة” تقاليع تنظيف الممبار

الممبار هو من أشهر الاكلات الشعبية التي يحبها الكثيرين ولكن من أكثر ما يعيب الممبار هو طريقة تنظيفه، حيث ان الممبار هو عبارة عن الامعاء الدقيقة للمواشي فيجب التأكد من خلوها من الدهون والتأكد من تنظيفه جيد، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل الطرق لتنظيف الممبار وسوف تقومي بشرائه دائما.

طريقة تنظيف الممبار:

بعد ان نقوم بشراء الممبار نقوم بالتأكد من خلوها من الدهون حيث ان الجزار يكون قد قام بتنظيفها ولكن قد يكون بعد الرواسب او الدهون الداخلية.