طريقة لتطويل الشعر في أسبوع بطرق ومكونات طبيعية بعيداً عن الكيماويات

طريقة لتطويل الشعر في أسبوع بوسائل طبيعية من الطبيعة بعيداً عن التركيبات الكيماوية التي تعود بالضرر علي الشعر وحيث أن الشعر تاجاً للمرأة ولجمالها فمن الطبيعي أن يتم البحث عن ما هي الوسائل الطبيعية التي يجب إتباعها حتي يصبح الشعر ذات جمال ورونقاً دون أضرار وهناك الكثير ممن يبحثن عن تطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه في أسبوع وهناك طرق عديدة للوصول لهذه المرحلة بالمركبات الطبيعية التي تخرج من الطبيعة دون أي إضافات كيميائية وهناك الكثير أيضاً من وصفات لتطويل الشعر في أسبوع طبيعية جداً ومتاحة من حولنا ومن المفروض أن يتم الابتعاد عن أي مركبات كيميائية حتي لا يكون هناك أي أضرار علي الشعر فجميع المركبات الكيميائية تعود بالضرر والتقصف علي أجزاء كبيرة من الشعر .

من خلال عصر البصل ويتم وضعه علي الشعر يعمل ذلك علي التقوية العامة لبصيلات الشعر . تطويل الشعر في أسبوع ومن خلال البصل يعمل علي حماية شعرك من أن يتقصف لاحتوائه علي الكبريت . البصل به فوائد عديدة ومن خلاله يعطي الشعر كميات كبيرة منه في تركيبته الفريدة . البصل يساعد في تدفق الدورة الدموية للشعر والفروة مما ساعد ذلك علي التغذية الكاملة للشعر ويعود بالنمو عليه طريقة لتطويل الشعر في أسبوع من البصل ويساهم في علاج الالتهابات التي تصيب فروة الرأس . البصل يعطي الحيوية الكاملة التي تظهر علي الشعر من استخدامه لاحتوائه علي مواد مضادة للأكسدة . يظهر اللمعان الواضح علي الشعر وذلك بعد أستخدام البصل مما له من تأثير واضح في استخدامه . يقوم البصل بحماية كاملة للشعر من أنه يترقق ولا يحدث له تكسير لعناصره الفعالة . من خلال استخدام البصل يقوم بدوره علي تكثيف الشعر ويمنع تقصفه أو تساقطه .

يتم تحضير بصله واحدة من اللون الأحمر ويتم تقشير البصلة وغسلها بشكل جيد ويتم تقطيعها لقطع كبيره .

يتم وضع البصلة التي تم تقطيعها في وعاء به ماء مع أربعة ملاعق بحجم كبير من حبة البركة ويتم وضع الوعاء علي النار لمدة لا تتجاوز خمسة عشر دقيقة .

بعد مرور الوقت المحدد لخمسة عشر دقيقة يتم رفع الوعاء من علي النار ويتم تركه فتره لكي يبرد .

بعد برودة الخليط بشكل كامل يتم التصفية من الماء ويتم أخذ الماء المصفي ويتم وضعه في أي وعاء زجاجي .

وصفات لتطويل الشعر في أسبوع هذه من البصل ويتم الأخذ من ما تم تصفيته من الماء ويتم وضعه علي فروة الرأس كل ليله مع تمكين جذور الشعر والأطراف من الماء بتدليكهما وذلك لمدة خمسة دقائق .

يتم ترك الشعر بهذا الماء المصفي لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات بعد تغطية الشعر كما يمكن أذا ما تم الرغبة في ذلك ترك الشعر طوال الليل .

يتم غسل الشعر بشكل جيد من الماء المصفي بعد مرور الثلاث ساعات .

يتم عمل هذه الطريقة علي الشعر ولمدة لا تقل عن أسبوع كامل في كل مساء من كل يوم .

طريقة لتطويل الشعر في أسبوع وهي الطريقة الطبيعية باستخدام البصل :-ما هي الخطوات التي يتم فيها استخدام البصل حتي يتم تطويل الشعر في أسبوع :-

طريقة لتطويل الشعر في أسبوع من خلال استخدام البصل حيث أنه مكون طبيعي وليس له أي تركيبات كيميائية ولا يعود بأي أضرار علي الشعر وهذه أحدي الطرق الطبيعية لاستخدامها في أن يصبح الشعر طويلاً كما أن الوصفات الطبيعية الأخري في هذا الشأن كثيرة ومتعددة بالمكونات الطبيعية