طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة محشو بالكريمة اللذيذ في المنزل زى الجاهز

بسكويت الشوكولاتة ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار ويقوموا بشرائه من المحلات دون معرفة مصدره، وتبحث الامهات على طريقة سريعة لعمل بسكويت لأبنائها دون التكلفة وبإمكانيات متوفرة في المنزل، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وهناك طريقة أخر لعمل البسكويت ومنها بسكويت رول بالتمر، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل بسكويت الشوكولاتة في عشر دقائق في المنزل.

مكونات عمل بسكويت الشوكولاتة

يحتوي بسكويت بالشوكولاتة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

ربع كوب من الحليب السائل.

50 جرام من الشوكولاتة.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة الا ربع صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

مكونات عمل الكريمة

هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالتالي:-

4 أكواب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة من فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الحليب والشوكولاتة، ونضعه على نار متوسطة حتى تذوب الشوكولاتة، ثم نتركها جانباً. قومي بنخل على قطعة من ورق الزبدة الدقيق، وبودرة الكاكاو، والبيكنج بودر، والملح. نقوم بوضع السكر والزبدة في وعاء الخلاط، ونثبت المضرب الشبكي، ونشغل على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق لنحصل على خليط كريمي. نقوم بعد ذلك بإضافة البيضة والفانيليا، ونشغل على سرعة متوسطة حتى تختفي تماماً. قومي بإبعاد المضرب الشبكي، ونضيف خليط الدقيق وخليط الشوكولاتة والحليب. ونشغل المضرب على سرعة متوسطة لتتكون لدينا عجينة متماسكة. نشكل العجينة إلى قرص، ونغلفها بالنايلون، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة. نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة، ونتركها لعدة دقائق حتى تصبح في درجة حرارة الغرفة العادية. قومي بوضع العجينة على قطعة من ورق الزبدة، ونضع قطعة من ورق الزبدة مرة أخري على العجينة، ونضغط بخفة على العجينة عدة مرات، ونفردها بالنشابة. نقوم بتقطيع العجينة باستعمال قطاعة إلى عدد من الدوائر، وباستعمال قطاعة مقاس نصف بوصة نشكل عدة دوائر صغيرة في نصف عدد دوائر البسكويت. نقوم بوضع دوائر البسكويت متباعدة في صواني مبطنة بقطعة من ورق الزبدة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، لمدة ربع ساعة. نخرج الصينية من الفرن، ونتركه حتى يبرد. نقوم بتحضير الكريمة بوضع السكر والزبدة والفانيليا وملعقة كبيرة من الحليب، ونشغل على سرعة متوسطة حتي تتكون كريمة ناعمة. نضيف بقية الحليب إذا كانت الكريمة جامدة جداً، نضع باستعمال سكين معدنية عريضة كمية من الكريمة على قطع البسكويت، ونضع قطع البسكويت المزخرفة على الكريمة، ونضغط بخفة وتقدم بالهنا والشفا.