طاجن كيك نوتيلا طبق السعادة بالشوكولاته في 10 دقائق تذوب بالفم

طاجن كيك بالنوتيلا الشهي لعشاق الشوكولاته باسهل وصفاته، فمذاق الشوكولاته السائلة المميزة مع عدد من مكونات الأخرى مع قطع شوكولاته اوريو والكريمة تحصلي على طاجن السعادة فهو فعلا طاجن البهجة الذي له القدرة على أن يزيل تعاسة ويمنح لحظات من البال الرايق بسبب طعامه المذاق، ويكون طاجن نوتيلا رفيقك في الليالي الهادئة فتعلموا معنا طريقة طاجن نوتيلا شوكولاته ذائبة بالكيك لعشاق الحلويات الخفيفة.

لا يوجد أحد لا يحب أن يتناول الشوكولاته بسبب طعمها الشهي، وما لها من فوائد تتعلق بأنها تؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع ولها القدرة على تنشيط الذاكرة وقوة التركيز، ولذلك يجب عليك تحضير كيك نوتيلا بالشوكولاته اللذيذة بمكونات متوفرة بكل مطبخ وبخطوات سهلة جدا، اعدي بها أفضل إفطار مع كوب الشاب أو العصير وسنسرد لكم طريقة تحضير كيك نوتيلا طاجن السعادة بالتفصيل.

نحتاج إلى كوب دقيق أبيض. نصف كوب من السكر. ربع كوب من الزيت. نصف كوب من حليب. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كوبان من شوكولاته الخام المبشورة. نصف كوب من الحليب. ربع كوب من سكر البودرة. ملعقة كبيرة زبدة طرية.

نصف كوب سكر أبيض. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. ثلاث أكواب كبيرة من الحليب. ملعقة كبيرة فانيليا. ربع كوب نشا أبيض. ثلاث ملاعق كبيرة نوتيلا شوكولاته ذائبة. ملعقة كبيرة زيت نباتي. للتزيين قطع شوكولاته أوريو.

أولا نحضر الكيك في وعاء يوضع الدقيق مع الكاكاو الخام والبيكنج باودر والفانيليا ويضاف عليها البيض مع ربع كوب الزيت مع الحليب.

ثم يمزج كل المكونات مع بعضها جيدا حتى تكون مزيج لين وتوضع في قالب مدهون بالزيت مرشوش بها كاكاو.

وتدخل الكيك بقالب في فرن ساخن على حرارة عالية 180 مئوية ولا تدخل الكيك إلا عندما يسخن الفرن تماما.

بعد أن يخرج الكيك من الفرن يترك حتى يبرد تماما، ويزال الوجه لو كان جافة وتفتت قطع الكيك بوعاء.

ثم أحضري طاجن فخار صغير وحضري صوص الشوكولاته ارفعي الكاكاو والسكر والحليب على نار متوسطة.

تترك على النار حتى تغلى ويكون مزيج ثقيل وفي النهاية ضيفي عليها الزبدة مع تقليب حتى تذوب ويكون الصوص جاهز.

تذوب النوتيلا على حمام ماء ويضاف عليها زيت نباتي حتى تذوب قليلا،

في حمام ماء، تقومين بإذابة النوتيلا مع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، وتضيفين النوتيلا إلى الكيك في الطاجن.

ثم أحضري طاجن وضيفي طبقة من الكيك وعليها طبقة من النوتيلا وطبقة من بودينج شوكولاته وفي نهاية الطاجن صوص شوكولاته.

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أولا قومي بخلط في وعاء متوسط الحجم، كل من السكر مع الكاكاو والنشا والحليب، وضعيهم على نار متوسطة الحرارة، وقومي بتقليب حتى تكون المكونات متماسكة وعندما يبدأ المزيج في الغليان وقوام كثيف ضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا مع الاستمرار في التقليب.

كوب من دقيق أبيض. كوب سكر أبيض. كوب زيت نباتي. ربع كوب من الماء الساخن. عدد أربع ملاعق كبيرة من حليب بودرة. عدد أربع ملاعق كبيرة من بودرة شوكولاته الخام. ملعقة كبيرة ونصف من بيكنج باودر. عدد 2 بيض بحرارة الغرفة.

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