كيف تبدو رائحة البطاطس المقلية لدى مريض كوفيد 19؟ الإجابة على هذا السؤال وردت في مجموعة من الدراسات الطبية التي تمت على المرضى ممن فقدوا حاسة الشم أو ضعفت لديهم وتغيرت روائح الأطعمة المعتادة، ونشرت تلك الدراسات في صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة "سي إن إن" وجاءت على النحو الآتي:

كيف تبدو رائحة البطاطس المقلية لدى مريض كوفيد 19

فقدان حاسة الشم أحد أبرز أعراض فيروس كورونا، إلا أن مصابون بفيروس كورونا سجلوا تغيرات في الطريقة التي يشمون بها الأطعمة، وجاءت كالتالي:

1- البطاطس المقلية تصبح رائحتها مثل رائحة اللحم المتعفن.

2- الشوكولاتة تصبح رائحتها مثل رائحة كيميائية سيئة.

3- القهوة أصبحت رائحتها مثل رائحة الإطارات المحترقة.

4- الثوم أصبحت تنبعث منه رائحة القمامة.

5- العطر أصبحت رائحته مثل الحفاظات المتسخة.

ووفقا لـ وول ستريت جورنال فإن ما يصل إلى 80% من مرضى كورونا يعانون من فقدان مؤقت لحاسة الشم، ويستعيدها معظمهم في غضون أسبوع أو أسبوعين. والاسم العلمي لفقدان حاسة الشم هو "أنوزميا" (anosmia).

لكن مجموعة أصغر، ربما من 10-20%، يفقدون حاسة الشم لفترة أطول، وعندما يستعيدونها يجدون أطعمتهم المفضلة والروائح المألوفة وحتى روائح أجسادهم قد تغيرت. المعنى أن حاسة الشم تكون قد تغيرت، والاسم العلمي لهذه الحالة "باروزميا" (parosmia).

وتحدث هذه الحالة نتيجة اختلاط الإشارات بين الخلايا العصبية الحسية الشمية (وهي الخلايا العصبية الموجودة في تجويف الأنف التي تكتشف الروائح) وجزء الدماغ حيث يتم فك تشفير الروائح وتفسيرها.

أما النبأ السار عن "باروزميا" فإن حدوثه يشير إلى عودة حاسة الشم تدريجيا إلى طبيعتها، وأن الجسم يقوم بإصلاح تلف الأعصاب الناجم عن الفيروس، وذلك وفقا لـ وول ستريت جورنال.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.