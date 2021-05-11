تعد حلوى المولتن كيك من أشهى وألذ الكيكات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق حيث تتميز بتماسكها من الخارج وامتلائها بالشوكولاتة الذائبة من الداخل والتي تظهر بمجرد فتحها ،تقدم هذه الحلوى بأسعار كبيرة في الكافيهات وفي المطاعم كتحلية لذلك يمكنك بدلاً من شرائها أن تحضريها بنفسك وتقدميها لأسرتك وضيوفك وإبهارهم بطعمها الرائع.

حلوى المولتن كيك

تحضر تلك الكيكة بمقادير سهلة للغاية وخطوات بسيطة لا تتطلب جهد أو الكثير من الوقت

أربع معالق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلثي كوب من السكر الأبيض البودر.

ست معالق من الدقيق متعدد الاستعمال.

معلقة صغير من البكينج بودر

مائة وعشرون جرام من الشوكولاتة الخام بأي نكهو أو سادة

معلقة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.

رشة من الفانيليا البودر أو السائلة.

أحضري وعاء مناسب الحجم وضعي به كاً من البيض والفانيليا. اخفقي المكونات معاً ثم أضيفي السكر. اخلطي المكونات بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر وتحصلي على خليط ناعم. قومي بإذابة الشوكولاتة الخام على حمام مائي أو في الميكروويف. أضيفي الشوكولاتة إلى خليط البيض وقلبي جيداً. أضيفي مسحوق القهوة وقلبي. في وعاء آخر انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي البيكنج بودر إلى الدقيق وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج. قلبي المكونات جيداً في اتجاه واحد مع إضافة الدقيق حتى تحصلي على عجينة الكيك. أحضري قالب المولتين كيك وادهنيه جيداً من الداخل بالزبدة. انثري السكر البودر فوق طبقة الزبدة حتى يتغلف القالب من الداخل بالسكر. أضيفي خليط الكيكة بحرص ثم أدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

المقادير اللازمة لتحضير الكيكة:خطوات تحضير حلوى المولتن كيك: