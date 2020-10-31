يقوى المناعة .. أبرز فوائد تناول البصل الأحمر

ويستخدم البصل الأحمر، فى علاج الكثير من الأمراض، لعل أبرزها، تلك المتعلقة بالقلب، والفم، وغيرها.
وأظهرت أبحاث حديثة، أن تناول البصل، يساعد فى تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات.
كما أن تناول البصل بكثرة، يحمى من بعض أنواع السرطان، ومرض السكرى، حيث إنه غنى بالأنثوسيانين، وهى أصباغ نباتية قوية، تساعد على ذلك بحسب سبوتنيك.
ويساعد تناول البصل، أيضًا، على تقليل ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وذلك بسبب العديد من المركبات المفيدة الموجودة به.
ويعد البصل مصدرا غنيا للبريبايوتكس، الذى يساهم فى تحسين صحة الجهاز الهضمى، والتوازن البكتيرى فى الأمعاء، إضافة إلى أنه يقوى المناعة.
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