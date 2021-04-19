رمضان حول العالم.. كوكو أشهر مشروب رمضانى فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب، إن من العادات الغريبة فى نيجيريا، ابتعاد النساء عن الرجال خلال الشهر الكريم خصوصا خلال الإفطار، وأن النساء تتناول وجبة الفطار بعيدًا عن الرجال، ويتجمع الرجال فى المسجد أو الساحات الواسعة، ممسكين بالمياه والتمر منتظرين رفع أذان المغرب، ويكسرون صيامهم على مشروب اسمه "كوكو كوسى" واسمه يوحى أنه تعويذة، لكن فى الواقع هو مشروب رمضانى يشبه الخشاف، وأشهر الأطباق لديهم "ايكو مومو".

وأضافت: "المسحراتى لديهم ليس شخصًا يجوب الشوارع، ولكن لديهم فرق تجوب الشوارع، يطوفون ويقرعون الطبول ويرددون الأهازيج والأغانى للتعبير عن فرحهم وابتهاجهم بالشهر المبارك".

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واختتمت قائلة، إن النيجيريين يحافظون على عدد من العادات الشائعة التى ألفوها كميزات محبوبة فى رمضان، مثل استضافة العائلات للأشخاص الفقيرة لتناول إفطار رمضان، وإقامة حلقات الذكر والتفسير، وتجمع الشباب حتى الصباح احتفالا بالشهر الكريم.