ماذا يحدث عند إدخال الرقم السري لبطاقة الصراف عن طريق الخطأ لثلاث مرات

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عمر شويل - جدة إدخال الرقم السري لبطاقة الصراف عن طريق الخطأ، من الممكن أن يقوم العميل بإدخال الرقم السري بشكل خاطئ حتى ثلاث مرات مما يعرض البطاقة للتعطل وفي تلك الحالة يجب على العميل أن يقوم بمراجعة البيانات الخاصة به وإعادة المحاولة بعد 24 ساعة، وفي حالة مواجهة نفس المشكلة من الأفضل أن يتم مراجعة البنك وتغيير الرقم السري وعدم مشاركته مع الآخرين، وإليكم التفاصيل في هذا المقال. تغيير الرقم السري بنك الراجحي عملاء بنك الراجحي، حتى يتمكن العملاء من تغيير الرقم السري الخاص بهم في البنك كل ما يجب فعله هو إتباع الخطوات التالية مع الترتيب: من الممكن القيام بالأمر من خلال الهاتف المحمول وذلك من خلال فتح التطبيق الخاص بالبنك وتسجيل الدخول عليه من خلال حسابك الخاص ويتوفر بالواجهة الرئيسية بالتطبيق الكثير من الخيارات والتي من بينها البطاقات عليك اختيارها، وسوف تظهر إلى المستخدم البطاقات المملوكة من بنك الراجحي عليك اختيار البطاقة التي تود تغيير الرقم السري الخاص بها، من خلال الضغط عليها سوف تظهر لك عدة خيارات والتي تتضمن تغيير الرقم السري وإدخال الرقم السري الجديد ومن ثم الضغط على تأكيد تغيير الرقم السري.

وإذا نسيت الرقم السري لبطاقة الصراف الراجحي فهي واحدة من ضمن المشاكل التي تواجه الكثير من المستخدمين اليوم هي عدم تذكر الرقم السري الخاص ببطاقة الراجحي ولكي يحصل العميل على الرقم السري مرة أخرى عليه أن يتبع الخطوات التالية: الذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك والتعرف على الرقم السري الخاص بكم من خلال خدمة العملاء، كما يمكنكم الدخول على تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول وسوف تتمكن من التعرف على الرقم السري من خلال بعض الخطوات وهي: تغيير رقم الجوال في تطبيق الراجحي حيث يمكن لعملاء بنك الراجحي اليوم من خلال التطبيق الخاص به على الهاتف المحمول من القيام بالكثير من الأعمال والتي من بينها إمكانية تغيير رقم الجوال بناء على الخطوات التالية: أولًا الدخول على موقع الراجحي على الإنترنت، ومن ثم الانتقال إلى صفحة مباشر للأفراد التي تتوفر بالموقع، ثم وضع كافة البيانات المطلوبة من العميل والتي تتمثل في الإسم والرقم السري، بعد ذلك الانتقال إلى الصفحة التي يوجد بها بيانات العميل والتي تتضمن رقم الهاتف ويتم بذلك تغيير رقم الجوال وتأكيد الأمر من خلال إرسال رسالة على الهاتف الجديد لتفعيل الرقم الجديد على الموقع. نسيت الرقم السري لتطبيق الراجحي من بين المشاكل الكثيرة التي من الممكن أن يواجهها عميل بنك الراجحي هي نسيان الرقم السري للتطبيق، وحتى تتمكن من التعرف على الرقم السري مرة أخرى عليك اتباع الخطوات التالية: فتح التطبيق على الهاتف المحمول، ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية التي تظهر أمامك، ثم الدخول على البيانات الخاصة بحسابك الرسمي على البنك ومن خلال هذه الخطوة سوف يعرض لك التطبيق بعرض جميع التفاصيل الخاصة بحسابك والتي من أهمها الرقم السري.

ويمكنك أيضًا تغيير الرقم السري لبطاقة مصرف الراجحي من خلال القيام بعدة أشياء من خلال الخدمات التي يوفرها لهم البنك، والتي من أهمها تغيير الرقم السري لبطاقة مدى عبر الخطوات التالية: العمل على فتح تطبيق البنك على الهاتف المحمول الخاص بك، ومن الواجهة الرئيسية للتطبيق يتم اختيار بطاقات على أن تظهر لك في الصفحة الجديدة جميع البطاقات التي يمتلكها العميل، على أن تقوم باختيار تغيير الرقم السري وسوف تظهر أمامك الكثير من الخيارات والتي من بينها تغيير الرقم السري ويتم تغييره في الحال.

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