نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443.. التسجيل في نظام نور برقم الهوية لطلاب الصف الاول الابتدائي الجدد عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443، يمكن الآن لـ ولي الأمر أن يقوم بتسجيل طفلة في الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني عبر نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443، وكان ذلك القرار بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يمكن لأولياء الأمور القيام بتسجيل أبنائهم بشكل إلكتروني ليتم قبولهم في المدارس المرغوبة للعام القادم 1443، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يتمكن ولي الأمر من خلالها بالتسجبل.

نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن إمكانية نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443 لتسهيل عملية التسجيل من خلال المنزل، لعدم التكدس في المدارس خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كرورونا بينهم، وقد بدأ أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم منذ 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442 هـ،

خطوات نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تتم من خلال نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443 لتسجيل الطالب وهي كالآتي:

أولًا قم بدخول إلى نظام نور .

ستظهر أمامك شاشة مليئة بالخدمات قم بالضغط على “تسجيل بيانات ولي الأمر تسجيل اول ابتدائي 1443”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة (سجل ولي الأمر + اسم المستخدم المقترح)، ومن المُفضل ترك الاسم المقترح كما هو لتلاشي نسيانه فيما بعد.

قم بالنقر على “التالي”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة من بيانات ولي الأمر وبيانات الطالب المراد تسجيله في الصف الأول الابتدائي من (رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة للطالب + صلة القرابة بالطالب + تاريخ الميلاد).

قم بالنقر على “تدقيق”.

سيتم إرسال كلمة السر الخاصة بالحساب على رقم الهاتف الذي تم تسجيله في نظام نور 1442.

قم بكتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور ورمز التحقق.

قم بتغيير كلمة السر بكتابة كلمة المرور الجديدة ثم تأكيدها وكتابة البريد الإلكتروني.

انقر على “حفظ”.

وهكذا تكون قد قمت بالتسجيل.