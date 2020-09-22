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عمر شويل - جدة في ظل التطور في عالم الألعاب نالت العاب الحرب جزء كبير من إهتمام الجمهور، وبدأت الشركات تركز إهتمامها الأول علي شريحة كبيرة من محبين هذه الألعاب، ومع اقتربنا من نهاية العام وظهور عدة العاب جديدة بدأ التنافس بين الشركات يصل الي أقصى المراحل، وأصبح علي كل المطورين وصناع الألعاب تقديم كل الجهد لديهم، وسوف نتابع معكم أفضل العاب حرب 2020 في السطور التالية.

أفضل العاب حرب 2020 مجانا

نشاهد اليوم مجموعة من العاب الحرب الأكثر شهرة، ومتعة ويأتي علي رأس القائمة لعبة :

pubg mobile

تعتبر هذه اللعبة أكثر العاب الحرب إستخداما حول العالم بسبب ما تحتويه من متعة و إثارة; وهي عبارة عن 100 لاعب يجتمعون جميعا علي جزيرة، و تبدأ الحرب حتى يتبقى فائز واحد، وفي بداية المباراة يقفز كل لاعب من الطائرة بالمظلات على جزيرة بدون أن يكون بحوذتهم أي عناصر وبمجرد النزول، يبدأ اللاعبين بالبحث في المباني، وغيرها من أماكن العثور على الأسحلة و المركبات، وغيرها من المعدات التي تتوزع علي جميع أنحاء الخريطة.

Word war heroes

من افضل العاب الحرب و أطلاق النار، واللعبة نالت إعجاب معظم المحررين، ومتوفرة علي جوجل بلاي و اب ستور مجانا.

Sniper 3D

واحدة من أجمل و أكثر العاب اطلاق النار متعة، واللعبة لا تحتاج إلي الأنترنت حمل، وأنطلق وستحصل علي متعة غير مسبوقة.

clash of clans

اللعبة الأكثر أثارة في تلك الفئة، وهي لعبة مشوقة لدرجة كبيرة جداً تصل الي حد الإدمان، والتعلق بها تدور حول الحرب و وتجعل اللعب يضع إستراتيجية للحرب التي يخوضها ويجهز المعدات والقوات، ليشعر اللاعب أنه يخوض حرب حقيقة، الأمر ممتع جداُ بتأكيد، اللعبة مجانية ومتاحة على منصات المتاجر المختلفة.

Call of duty

أثناء لعبك ل Call of duty ستحصل علي كثير من الشخصيات، والأسلحة و الأزياء وستكون على درجة عالية من التنافس واللعبة تحتوي على ملايين اللأعبين حول العالم، اللعبة متاحة على جوجل بلاي و أبل ستور بشكل مجاني.