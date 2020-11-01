نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود تفعيل تطبيق بلاك تي في برو BLACK TV pro مجاناً للإستمتاع بأجمل الأفلام والمسلسلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض كود تفعيل بلاك تي في برو BLACK TV pro فتطبيق بلاك تي في برو هو أحد التطبيقات الجديدة المختصة بالهواتف المحمولة بنظام الأندرويد، و قد يختص التطبيق لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجاناً ودون انقطاع الإنترنت ويستهدف غالباً أصحاب الباقات، وقد يحتوي التطبيق على كود تفعيل لمدة عام واحد مجاناً، تطبيق بلاك تي في برو هو أحد التطبيقات الجديدة والحصرية، ويحتوي على اكواد تفعيل كثيرة، ونتابع معكم توضيح كود تفعيل بلاك تي في برو كما يحتوي على العديد من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية مثل قيامة ارطغرل، كما أنه يتميز بعد ظهور أي إعلانات مزعجة أثناء المشاهدة.

مميزات تطبيق بلاك تي في برو

تطبيق بلاك تي في برو هو أحد أجهزة استقبال إشارات القنوات بقوة، وتعددت مميزات تطبيق بلاك تي في برو كالتالي:-

عند فتح التطبيق سوف تجد أن الواجهة الرئيسية سهلة الاستخدام.

يحتوي التطبيق على العديد من اكواد تفعيل بلاك تي في برو المميزة.

عدم وجود أي إعلانات مزعجة.

عدم حدوث أي توقف مفاجئ أثناء المشاهدة.

يمكنك مشاهدة القنوات العربية والاجنبية المشفرة.

التطبيق متاح التنزيل على الأجهزة بنظام تشغيل الاندرويد فقط.

يمكنك مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات بكل سهولة.

يتم عرض العديد من المسلسلات المشهورة والمطلوبة مثل باب الحارة قيامة ارطغرل.

يمكنك استخدام كود تفعيل بلاك تي في BLACK TV مجاناً لمدة عام.

يتم عرض القنوات الدينية مثل اقرأ والمجد، وعرض قناة أكاديمية زاد.

يتم عرض جميع القنوات الرياضية لمشاهدة المباريات بكل سهولة.

القنوات مصنفة تبعاً للبلد.

اي قناة مشفرة تقوم بالعرض مجاناً داخل هذا التطبيق.

يتم عرض بعض الأفلام المدفوعة من موقع نتفلكس.

يتميز هذا التطبيق بقوة الخادم مع العرض بجودة عالية جداً.

يتميز هذا التطبيق بالبث المباشرة والبث الرائع مما يجعلك تشاهد البرنامج بمتعة خاصة.

كود BLACK TV pro

هذا التطبيق لا يختلف كثيراً عن تطبيق Zalt كما تم تفعيل بعض الاكواد لتشغيل التطبيق والكود الأول هو: 3880416861، والكود الثاني هو: 4091831159 والأكواد البديلة: (5699289400 – 2020952498 – 6598790742).

أقسام تطبيق بلاك تي



تعددت قنوات تطبيق بلاك تي في حيث يصل عددهم تقريباً إلى 17780 قناة، فمنها القنوات المشفرة، ومنها قنوات الأفلام وغيرهم ويتم تقسيمهم كالتالي:-