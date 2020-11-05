نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف اوبو رينو 4 مو صلاح ايديشن OPPO Reno4 Mo Salah Edition في المقال التالي

عمر شويل - جدة OPPO Reno4 Mo Salah Edition تم طرح هاتف في الأسواق ومن المتعارف عليه أن شركة اوبو من أقوى شركات الهواتف الذكية في العالم حيث تعاونت للمره الثانية مع نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح في الحملة الترويجية لهاتفها رينو 4 وهذه المرة جاء بتوقيع وشكل مميز للنجم محمد صلاح، ومن المتوقع نجاح كبير لهذا الهاتف حيث يحمل شكل مميز والذي سوف يكون دافع قوي للعملاء حول العالم في شراء هاتف رينو 4 مو صلاح ايديشن الجديد خاصة لوجود عدد كبيرة من محبي النجم العالمي محمد صلاح، لذلك وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على مواصفات ومميزات هاتف OPPO Reno4 Mo Salah Edition الجديد.

مواصفات هاتف اوبو رينو 4 مو صلاح ايديشن OPPO Reno4 Mo Salah Edition

الشبكات يأتي الهاتف بشبكة 2G – GSM 900 /1800 /1900 ،شبكة3G HSDPA 900/ 1900 / 2100 ، يدعم شبكة الجيل الرابع LTE.

يوجد بالهاتف شريحتين Nano-Sim وتعمل الشريحتين بوضع الاستعداد معا.

الشاشة يأتي الهاتف بشاشة 6.4 بوصة FHD+ وبأفضل دقة بين الهواتف المتوسطة 1080 × 2400 بكسل وهي دقة عالية بين هواتف الفئات المتوسطة.

يستخدم الهاتف بروسيسور ثماني النواة Snap dragon 720g،2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz

.Kryo 465 Silver ،وبمعالج جرافيكAdreno 618.

كما يأتي بنظام التشغيل أندرويد 10

أما المساحة الداخلية للتخزين فيأتي الهاتف ب 128 جيجا بايت وهي حجم مميز بالنسبة لسعر الهاتف، و 8جيجا بايت هي حجم الرامات بالهاتف وبهذا يمكنك استخدام العديد من البرامج والألعاب في وقت واحد بدون أي تهنيج.

أما الكاميرات الخلفية فمن المتعارف عليه بأن شركة اوبو تمتلك كاميرا قوية وعالية الدقة فيأتي هاتف رينو 4 مو صلاح ايديشن بأربع كاميرات 48 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل.

ويمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة قوية 32 ميجا بيكسل لالتقاط أفضل صور سيلفي، أما عن الكاميرا الثانيه فهي عبارة عن مستشعر لاستخدام الهاتف بدون اللمس عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي لحركه اليد.

ويأتي الهاتف بدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية ، وبجودة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية – تثبيت الكتروني

للصورة.

كما يدعم الهاتف نظام بلوتوث من إصدار 5.1 ، مع دعم A2DP, LE, aptX HD.

يتصل الهاتف بجميع الشبكات المحلية اللاسلكية مثل Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

يوجد أيضا نظام تحديد الأماكن جغرافية GPS : يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, GNSS.

ويدعم الهاتف أيضا راديو FM.

يأتي بمدخل يو اس بي: إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG.

كما يعمل ببطارية ليثيوم بوليمر سعة 4015 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

سعر هاتف رينو 4 مو صلاح ايديشن

OPPO Reno4 Mo Salah Edition Price

تم طرح الهاتف في الأسواق المصرية بسعر 6590 جنيه مصري، ما يعادل 1600 ريال سعودي.

مميزات هاتف اوبو رينو 4 مو صلاح ايديشن OPPO Reno4 Mo Salah Edition

تصميم الجهاز من أفضل المميزات حيث يحتوي بالظهر صورة النجم العالمي محمد صلاح بالون الأحمر مع الأسود البراق.

مدخل شحن سريع جدا بنظام شحن Vooc 4 – 30 W ، خلال 15 دقيقة شحن يعطى 50 بالمئة من الشحن.

كما يأتي الهاتف باللون الأسود الرائع.

يأتى بضمان 14 شهر للهاتف، و 6 شهور للإكسسوار.

كما يأتي بضمان مدى الحياة على السوفت وير.