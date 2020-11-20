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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مميزات وعيوب بلايستيشن 5 بعد صدوره رسميا في الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة وصلت رسميا أجهزة بلايستيشن 5 في العديد من المتاجر الخاصة بالأجهزة الإلكترونية في الدول العربية تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي خلال شهر نوفمبر الجاري حيث من المرجح أن تكون هناك عروض وخصومات علي أجهزة البلايستيشن لجذب مزيد من العملاء والمشترين.
وكانت منصة سوني للإلكترونيات قد أزاحت الستار عن النسخة الجديدة للبلايستيشن في منتصف شهر يونيو الماضي، وأعلنت المنصة عن بدء طرحه في الأسواق علي مرحلتين، الأولي يوم 12 نوفمبر في بعض الدول وهي : (الولايات المتحدة الأمريكية – اليابان المكسيك – أستراليا – كندا – نيوزيلاندا – كوريا الجنوبية)، بينما في المرحلة الثانية يوم 19 نوفمبر يتم صدور أجهزة بلايستيشن 5 في جميع دول العالم يوم 19 نوفمبر.
مواصفات بلايستيشن 5
كشفت سوني عن مواصفات الإصدار الجديد لجهاز PS5 في منتصف شهر يونيو عبر قيامها بمجموعة من الإعلانات الترويجية مما آثار ضجة واسعة حينها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وجذب العديد من الأنظار من محبي الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو وأثار حماسهم تجاه جهاز البلايستيشن 5 الجديد.
وقامت سوني بإصدار نسختين من جهاز بلايستيشن 5، نسخة كاملة والتي تشمل مشغل أقراص، ونسخة رقمية بدون مشغل أقراص، وجاء تصميم الجيل الجديد من البلايستيشن باللون الأبيض والأسود ليتناسب مع تصميم ذارع التحكم الذي يحمل نفس الألوان.
ويحمل جهاز PS5 تصميما عمودياً أسوة بجهاز ألعاب الفيديو Xbox Series X التابع لشركة مايكروسوفت كما يمكن تثبيته أفقياً عن طريق بعض الخطوات البسيطة قام بتوضيحها “ياسوهيرو أوتوري” نائب رئيس قسم التصميم الميكانيكي في شركة سوني عبر فيديو توضيحي حيث قام في المقطع أيضا بإستعراض مكونات الجهاز الداخلية من خلال تفكيك كامل لجهاز بلايستيشن 5 لأول مرة منذ إعلان إصداره.
وبلغت مدة الفيديو 7 دقائق كشف فيها أوتوري عن مراوح التبريد داخل الجهاز بالإضافة إلي منفذي فلتر الهواء الداخل من الغبار والعوالق والتي يمكن للمستخدمين تنظيفهما بسهولة عبر استعمال المكنسة الهوائية (بلاور هواء).
ويحتوي جهاز ps5 علي قرص من نوع SSD بسعة تخزين تصل ل825 جيجا بايت، ومدخل NVMe SSD لإضافة وحدة تخزين قياسية، وذاكرة وصول عشوائي تقدر سعتها ب16 جيجا بايت من نوع GDDR6.
ملحقات بلايستيشن 5
وكانت منصة سوني قد أعلنت عن توفير عدد من الملحقات المتطورة الخاصة بالps5 منها:
- وحدة لشحن بطارية ذراع التحكم.
- كاميرا حديثة بتقنية HD.
- سماعة لاسلكية متطورة Pulse 3d متناسق تصميمها مع تصميم الجهاز.
- وحدة تحكم عن بعد “ريموت كنترول” للتحكم في الوسائط.
أسعار بلايستيشن 5
|الإصدار الكامل (التقليدي)
|الإصدار الرقمي (بدون مدخل أشرطة)
|500 دولار أمريكي
|400 دولار أمريكي
|2300 ريال سعودي
|1840 ريال سعودي
مميزات بلايستيشن 5
- إمكانية تشغيل ألعاب منصة ps4 عليه حيث يدعم الجهاز الجديد ميزة توافق اللعب كما أن التقنية المستخدمة في جهاز بلايستيشن 4 موجودة داخل الرقاقة الخاصة بجهاز ps5.
- احتواءه على قرص SSD بسعة تخزين عالية تصل إلي 825 جيجا بايت، وسرعة القرص تصل إلي 5 جيجا بايت في الثانية.
- كِبر حجم الجهاز مقارنةً بحجم جهاز الإصدار القديم ps4، وبالتالي ساعد ذلك في تحسين الأداء.
- زيادة حجم ال CU التي يحتوي عليها المعالج مما يؤثر في أداء المعالج، وحجم الطاقة المستهلكة، وبالتالي تقليل صوت الضوضاء الناتج عن ارتفاع صوت المروحة.
- يدعم أجهزة التلفاز والشاشات بدقة 720p فما فوق بالتالي يمكن الاستمتاع بتحسينات الشاشة وجودة الألعاب دون الحاجة لشاشة بدقة 4k.
عيوب بلايستيشن 5
- عدم التمكن من توسعة سعة التخزين رغم وجود مدخل في الPs5 لإضافة وحدة تخزين إضافية، وذلك لاحتمال حدوث أخطاء أو بطئ أثناء تحميل البيانات.
- حدوث بعض المشاكل أحيانا عند تشغيل الجهاز من إعداد وضع الراحة “Rest Mode”.
- زيادة السعة التخزينية لألعاب الفيديو الجديدة بشكل كبير، وبالتالي صعوبة تنزيل جميع الألعاب علي جهاز بلايستيشن 5.
- حدوث أخطاء عند بدء جهاز ps5 في تنزيل التحديثات بعد توصيله بالإنترنت، وتسجيل الدخول بإستخدام حساب المستخدم (PSN).
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