طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite علي الايفون والجوالات والبلاي ستيشن

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite لعبة فورت نايت واحدة من الألعاب الإلكترونية التي نالت على إعجاب الكثير من محبين الألعاب بجميع دول العالم المختلفة بالآونة الأخيرة، وقد تم إطلاق لعبة فورت نايت لأول مرة بعام 017، وأصبحت من أكثر الألعاب التي يتم تحميلها بأجهزة البلاي ستيشن والأجهزة الاندرويد واللوحي، ومن أكثر مت تتميز به، تعدد اللاعبين حيث أن عدد اللاعبين يتجاوز مائة وخمسة لاعب، ويفضل الكثير من اللاعبين تحميلها، لأنها تجمع جنسيات متنوعة، ويفضل اللاعبين القيام بتحميل هذه اللعبة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأيفون، ويرغبون بتحميلها من المتجر الرسمي لتحميل الألعاب والتطبيقات، ولكن يرغب البعض في تحميل اللعبة وتثبيتها يدوياً، ونحن اليوم سوف نساعدكم بطريقة تحميل لعبة فورت نايت.

طريقة تحميل فورت نايت

Epic Games قامت بتقديم برنامج يتوافق مع كافة أجهزة الاندرويد والأيفون والجولات والأجهزة اللوحية وللقيام بتحميل اللعبة اتباع الآتي:

ننتقل لصفحة فورت نايت عن طريق شبكة الانترنت.

عن طريق شبكة الانترنت. ثم نقوم بالنقر على تنزيل اللعبة.

من ثم يتم الموافقة على القيام بتحميل الملف، ومن ثم يجب عليك أن تنتظر حتى الانتهاء من تحميل اللعبة.

قم بتشغيل البرنامج يدوياً من أجل القيام بتثبت البرنامج.

قم الآن Epic Games ومن ثم قم بالنقر على تنزيل فورت نايت.

عليك الانتظار حتى تقوم بتثبيت اللعبة تلقائياً.

بإمكانك الآن تشغيل اللعبة بطريقة مباشرة بعد القيام بالتثبيت.

كيفية تحميل اللعبة على أجهزة الأيفون

خطوات سهلة وبسيطة لتحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الأيفون ولعبها فور تحميلها من خلال هذه الخطوات: