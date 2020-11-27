هواوي ملتزمة بتقوية النطاق العريض في إفريقيا

نشاط عبر الإنترنت، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 - تم تنظيم الحلقة الدراسية الشبكية الأخيرة ضمن تظاهرة منتدى رواد الأعمال في أفريقيا، والمخصصة لرواد الأعمال العاملين في إفريقيا، بالشراكة مع هواوي، تحت شعار "تطوير النطاق العريض في إفريقيا"، بمشاركة السيد هو تاو، نائب الرئيس العالمي لشركة هواوي، والسيد لو ليبو، رئيس التسويق الشبكي ومبيعات الحلول بشركة هواوي.

وشهدت الحلقة الدراسية الشبكية حضور ضيوف من مختلف المجالات ومن القطاعين العام والخاص.وقد تطرق النقاش المحوري لمساهمة الرقمنة في أفريقيا، من حيث الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وكذلك ضمان الرعاية الطبية، لا سيما في سياق وباء كوفيد19. وفقًا للبنك الدولي، ثمة حاجة إلى ما يناهز 100 مليار دولار لسد فجوة الاتصال في إفريقيا بحلول عام 2030.بالإضافة إلى ذلك، في سياق "الوضع الطبيعي الجديد" الناجم عن الوباء، أصبح تسريع الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية أولوية عاجلة لانتعاش الاقتصادات الأفريقية.

يمثل النشر السريع والسلس للنطاق العريض أولوية على المدى القصير، بينما نحتاج على المدى الطويل إلى التركيز على تطوير ارتباط عالي الجودة بالأنترنيت.أثار السيد حمدون توري، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في مالي، تساؤلات حول القدرة على تحمل التكاليف وتنظيم بيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، على اعتبار أن سعر النطاق العريض يلعب دورًا رئيسيًا في مدى انتشار، خاصة بالنسبة للبلدان المعزولة.كما تم التطرق لمسألة كيفية تحكم المنظومة القانونية في وصول المستثمرين والفاعلين المتنافسين.أشارت السيدة أوريلي آدم سولي، وزيرة الرقمنة في بنين، أن رقمنة الإدارة العامة والإجراءات من شأنها المساهمة في زيادة الوضوح للشركات والمستثمرين، من خلال تهيئة ظروف إحداث منظومة رقمية كبرى في كل واحد من البلدان الأفريقية.تمت مناقشة هذه القضايا خلال الحلقة من قبل فعاليات القطاع الخاص، الذين قدموا حلولهم، على غرار بناء كابلات الألياف البصرية البحرية أو توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية.وأظهرت هذه الحلقة الدراسية الشبكية المشتركة بين القطاعين العام والخاص أن من شأن التقدم التكنولوجي أن يحفز النمو الصناعي والاجتماعي في إفريقيا، شريطة بذل جهود جماعية إفريقية مشتركة.

وأشار السيد لو ليبو، رئيس التسويق الشبكي ومبيعات الحلول في هواوي، إلى "أننا شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع المتعلقة بالكابلات البحرية وشبكات الألياف في المدن الكبرى والأعمدة الأساسية للألياف متعددة الجنسيات، مثل مشروع CAB (العمود الفقري لوسط إفريقيا) الذي يربط العديد من البلدان في غرب ووسط إفريقيا.لقد رأينا مؤخرًا أيضًا كيف تربط شبكات الألياف البصرية بين العائلات والشركات في بعض البلدان الأفريقية.بالنسبة لهذه المشاريع الكبيرة، نحتاج إلى تعاون الحكومات والفاعلين، وكذلك جميع المشاركين الآخرين في القطاع ".واتفق جميع المشاركين على أن التعاون سيكون ضروريا لتطوير النطاق العريض في أفريقيا في المستقبل القريب.

وفي الختام، أكد السيد هو تاو، نائب الرئيس العالمي لشركة هواوي، أن "60٪ من الأفارقة لا يزالون غير متصلين بالإنترنت عبر الهاتف المحمول أو الثابت.ومع ذلك، مع وباء كوفيد19، لم يبلغ الربط بالأنترنيت عبر النطاق العريض أبدا مثل المستوى الحالي.لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وجذرية لبناء شبكة نطاق عريض عالمية وبتكلفة معقولة وموثوقة في أفريقيا ".وأضاف السيد هو تاو "بصفة هواوي شريكًا طويل الأمد للدول الأفريقية، فإنها تلتزم بتقديم منتجات وخدمات عالية الأداء وبأسعار معقولة لكل مواطن أفريقي لخلق عالم ذكي ومتصل بالانترنت، حيث تظهر أفريقيا قدرتها ومرونتها".

بخصوص هواوي

هواوي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.من خلال حلول متكاملة في أربعة مجالات رئيسية - شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية - نحن ملتزمون بتقريب الرقمنة من كل شخص وبيت ومنظمة من أجل عالم متصل بالكامل وذكي.تتميز مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة لهواوي بتنافسيتها الكبيرة وأمانها.من خلال التعاون المفتوح مع بقية شركاء المنظومة الرقمية، نخلق قيمة دائمة لعملائنا، ونعمل على تمكين الأفراد وإثراء الحياة الأسرية وإلهام الابتكار في المؤسسات من الأحجام جميعها ومن الأشكال كلها.في هواوي، يركز الابتكار على احتياجات العملاء.ونستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الاختراقات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام.نعول على أكثر من 194000 موظف ونتواجد في أكثر من 170 دولة ومنطقة.تأسست شركة هواوي في عام 1987، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.لمزيد من المعلومات ، يمكنكم زيارة موقع هواوي على الإنترنت على www.huawei.com.

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