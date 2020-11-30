نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار النسخة الجديدة من لعبة فورت نايت Fortnite في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت Fortnite من أقوي الألعاب القتالية على الساحة وتملك ملايين اللاعبين حول العالم، لما تقدمة من إثارة وتشويق بدون توقف، ساعات من اللعب المتواصل دون الشعور بالملل، منذ ظهورها في عالم الألعاب وأصبحت من ضمن قائمة أفضل الالعاب الالكترونية في العالم، ويمكن تشغيلها على جميع الأنظمة سواء الأندرويد أو ماك أو البلاي ستيشن، وخلال أيام قليلة سوف تطرح الشركة المنتجة النسخة الحديثة منها، ويهتم عشاق اللعبة بمعرفة موعد إصدار النسخة الجديدة من لعبة فورت نايت Fortnite وذلك ماسنذكره لكم في التالي.

موعد إصدار النسخة الجديدة من لعبة فورت نايت Fortnite

إذا كنت من محبي أفلام الرعب والفانتازيا التي تتضمن كائنات الزومبي، بتأكيد شعرت برغبة ملحة في قتلها عند مشاهدة تلك النوعية من الأفلام، ومن خلال لعبة فورت نايت تستطيع قتل كل مخلوقات الزومبي الشريرة من خلال خوض قتال شرس معها حيث تقوم فكرة اللعبة على حدوث عاصفة ضخمة جداً أدت إلى قتل معظم سكان الكرة الأرضية، وظهور كائنات الزومبي المخيفة، وتبدأ الحرب الناجين من البشر وتلك المخلوقات في محاولة للبقاء على قيد الحياة.

لعبة فورت نايت Fortnite

لعبة فورت نايت Fortnite تجعل اللاعبين يعيشون مغامرة قتالية رائعة من خلال بناء جيش قوي من المقاتلين وتسلحهم أحدث الأسلحة، وبناء الفخوخ، والقيام بالعديد من المهام المختلفة التي تزيد صعوبتها مع كل مرحلة.

موعد طرح لعبة فورت نايت النسخة الجديدة

تلك الفترة هي الأكثر أثارة لعشاق تلك اللعبة وبالأخص وقد اقترب موعد طرح النسخة الجديدة منها والمتوقع أن يتم طرحها يوم 19 من شهر ديسمبر القادم مع اقتراب نهاية عام 2020 ومن المتوقع أن يكون الاصدار الجديد أكثر متعة وتشويقاً من نسخ اللعبة السابقة.