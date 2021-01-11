موعد شراء بلاي ستيشن 5 متى سيكون متاح للجمهور؟

الحديث عن موعد شراء بلاي ستيشن 5 احدث ضجة كبيرة منذ الإعلان عن طرح جهاز الألعاب الشهير من شركة سوني.

فمثلما كان صعبا في الحصول عليه عند الحجز المسبق وعند الإطلاق، يبدو أن الأمر سيطول في بداية العام الجديد 2021.

كما جاء عن موقع جيمر عربي، فذلك نظرا للتهافت الكبير من قبل الجمهور لشرائه، وقد يمتد الأمر شهورا حتى يمكن اقتناؤه من المحلات التجارية.

فإذا كان لديك بلاي ستيشن 4، أو منصة أخرى للألعاب، فالحقيقة أنت لست بحاجة في الوقت الحاضر لاقتناء الجيل الجديد من الجهاز، ولكن إن آجلا أم عاجلا سيصبح جهاز بلاي ستيشن 4 في طي النسيان.

ما هو الوقت المناسب لشراء وحدة الألعاب الجديدة ومتى ستكون متاحة للشراء؟

في الحقيقة، موعد شراء بلاي ستيشن5 الجيل الجديد يتحدد على ثلاثة عوامل مختلفة تختلف من شخص لآخر، وهي: اختيار اللعبة والهاردوير والسعر.

لذا إذا كنت تريد اقتناء الجهاز فعليك الانتظار حتى يتوافر بكميات في المتاجر.

هناك بعض الخبراء التقنيين ينصحون بعدم التعجل في شراء بلايستيشن 5 في الوقت الحاضر لعدة أسباب، هي:

صعوبة إصلاح الهاردوير، أو قطع الغيار في الوقت الحالي، لان الجهاز جديد في الأسواق فقد يصعب إصلاح الأعطال بصورة سريعة.

المشكلة الأخرى هو وجود بعض المشاكل الفنية التي قد تأخذ وقتا أطول من المعتاد لإصدار تحديثات لمعالجتها.

لذا يوصي الخبراء بالانتظار لفترة شهور حتى يتم الحكم بصورة موضوعية ومراجعة أداء الجهاز وملاحظة أية عيوب قد تظهر من خلال الاستخدام الفعلي للجهاز ويفضل متابعة قنوات اليوتيوب الخاصة بمحتوى الألعاب و صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد آراء وانطباعات اللاعبين حول الجهاز أو أية عيوب قد تظهر.

هل سينخفض سعر بلاي ستيشن 5؟

ان موعد شراء بلاي ستيشن 5 المناسب لك سيختلف بالطبع عن موعد شراءه المناسب للآخرين.

فإذا كنت تنتظر أن تخفض شركة سوني سعر الجهاز، فهناك للأسف أخبار سيئة!

فمن المتعارف عليه أن أجهزة الألعاب من الصعب أن تقوم بخفض سعرها في الشهور الأولى من إطلاقها، ولكن قد يطرأ بعض التخفيضات في فترات الأعياد مثل أعياد الكريسماس. حيث تطرح اغلب الشركات تخفيضات جيدة على منتجاتها، ولكن في حالة هذا الجهاز، فلا يعتقد أن يكون تخفيضا كبيرا.ومن المتوقع أن يظل السعر ثابتا عند معدل 500 دولار أمريكي في العام 2021.

أما إصدار بلاي ستيشن ديجيتال ايديشن، فمن المتوقع أن يظل ثابتا عند 400 دولار أمريكي. وبما أن هذا الإصدار لا يحظى بالشهرة الكبيرة لدى المستخدمين، فمن الوارد أن تقوم شركة سوني بتخفيض سعره قليلا. فإذا كنت تمتلك سعر الجهاز، فلا تنتظر تخفيضا أكثر من ذلك خاصة أن السعر لا يعتبر باهظ الثمن.

متى أقرب موعد شراء بلاي ستيشن 5؟

بما أن مشكلة السعر لا تمثل عائقا كبيرا لدى الكثير من المتلهفين لشراء جهاز الألعاب الجديد وان اختيار الألعاب يتباين حسب ذوق اللاعبين، فإن موعد شراء بلاي ستيشن 5 المناسب هو في شهر مارس 2021. كما يتوقع أن يكون حاضرا بقوة ومتوفر بمخزن كبير في المتاجر في شهر مايو أو يونيو 2021 ،ولكن هذا لا يعني انك لا تستطيع الحصول على جهاز في وقت أقرب من ذلك.

فقط يمكنك متابعة الحجز المسبق ومتابعة المتاجر الكبرى سواء على الانترنت، أو في المحال التجارية، والتي قد تطرح بعض الوحدات المحدودة، فقد يكون لديك حظ وافر لامتلاك واحد منها. أما إذا كنت لا تمتلك المال، فيمكنك الانتظار حتى عام 2022، فقد يحدث تخفيضا كبيرا تستطيع عن طريقة امتلاك جهاز الأحلام. أما في حالة عدم توافره بكثرة في العام 2022، فبالتأكيد سيكون أمرا مروعا.

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