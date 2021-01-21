نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الجوال اللعبة الأصلية مجانا في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بدء تطوير هذه اللعبة منذ عام 2009م واشتهرت هذه اللعبة بسبب مميزاتها المختلفة والتي منها اللعب الجماعي ومواجهة الوحوش ولهذا السبب نالت اللعبة إعجاب شديد بين المواطنين، في هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت على الجوال.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الاندرويد

يلزم الذهاب إلى المتجر الخاص بماين كرافت علي جوجل بلاي.

بعد ذلك يتم النقر على الزر الذي يقوم بضم تكلفة اللعبة.

الضغط على أيقونة المتابعة.

عليك عزيزي القارئ بإضافة معلومات البطاقة الائتمانية من أجل شراء اللعبة.

انتظر عزيزي القارئ قليلاً لكي يتم الانتهاء من تحميل وتنصيب اللعبة.

يتم تشغيل لعبة ماين كرافت والبدء باللعب فوراً.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية على الاندرويد

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية من خلال تحميل Google Opinion Rewards.

من خلال تحميل Google Opinion Rewards. عليك بتشغيل التطبيق، من أجل أن تقوم بإجراء الاستطلاعات.

بعد ذلك يتم الرجوع مرة أخرى إلى قائمة التطبيق الرئيسية، عندما يتوافر إليك الرصيد المطلوب.

يلزم النقر على خيار بطاقة جوجل بلاي حيث ” Send your play credit”.

يتم الذهاب إلى متجر التطبيقات، والقيام بالبحث عن لعبة ماين كرافت وعند إيجادها قم بشراء اللعبة وتحميلها فوراً من رصيد جوجل بلاي.

نبذة عن لعبة ماين كرافت

لعبة ماين كرافت من الألعاب الترفيهية التي من خلالها يمكننا قضاء وقت الفراغ، حيث أنها من الألعاب التي يلجأ إليها الكثير كوسيلة من وسائل الترفيع البدني الزائد، وقام الكثير بتحميل تلك اللعبة من مختلف العالم العربي والأجنبي.