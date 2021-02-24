نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل لايت PUBG Mobile Lite 0.20.1 و رابط تحميل APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة PUBG Mobile Lite هي واحدة من أكثر ألعاب المعركة الملكية أو ألعاب البقاء التي تم لعبها باستخدام الهواتف المحمولة في العام الحالي، وتعد هذه النسخة هي نسخة خفيفة وبسيطة من ببجي موبايل، وقد صُنعت للاعبين ذوي الهواتف المحمولة ذات الإمكانيات والموارد المحدودة.

PUBG Mobile Lite 0.20.1

بينما لا يزال العديد من محبي لعبة PUBG Mobile في الهند ينتظرون إعادة إطلاق اللعبة الأكثر شهرة، يستمتع اللاعبون في جميع أنحاء العالم بتحديثات جديدة ومثيرة من ببجي موبايل لايت، وحرصاً من مطوري اللعبة على تعزيز تجربة المستخدم على النظام الأساسي للجوال، تم طرح تحديث PUBG Mobile Lite 0.20.1 مؤخرًا، حيث يمكن للاعبين الذين لديهم الإصدار الأقدم (0.20.0) التحديث مباشرةً إلى أحدث إصدار داخل اللعبة، وسنوضح لكم في السطور القادمة كيفية تنزيل أحدث إصدار من ببجي موبايل لايت عبر ملف APK.

تحديث ببجي موبايل لايت

حجم ملف PUBG Mobile Lite APK هو 575 ميجابايت؛ لذلك يجب على اللاعبين التأكد من أن لديهم مساحة كافية موجودة على أجهزتهم المحمولة قبل تنزيلها، كما يختلف حجم التحديث داخل اللعبة حسب الجهاز، ويمكن للاعبين الذين لديهم الإصدار الأقدم من اللعبة المثبت على هواتفهم تنزيل آخر تحديث داخل اللعبة، وفي الوقت ذاته، يمكن لأولئك الذين ليس لديهم الإصدار 0.20.0 تثبيته أولاً ثم التحديث إلى الإصدار 0.20.1.

خطوات تنزيل التحديث العالمي PUBG Mobile Lite 0.20.1

يمكن للاعبين إتباع الخطوات التالية لتنزيل أحدث إصدار من ببجي موبايل لايت وتثبيته:

عليهم أولاً زيارة موقع : pubgmlite.

يجب الذهاب إلي خيار “تنزيل APK”.

سيبدأ تنزيل ملف APK قريبًا.

بعد ذلك ، يجب على اللاعبين تمكين خيار “التثبيت من مصدر غير معروف” إذا لم يتم إجراؤه مسبقًا، يجب عليهم بعد ذلك تحديد موقع ملف APK وتثبيته على أجهزتهم.

وفي الوقت ذاته، أصدرت ببجي تحديث PUBG 1.3 Beta الجديد للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، الإصدار التجريبي متاح حاليًا للجمهور لأغراض الاختبار، ويأتي مزودًا بكافة الميزات الجديدة ورسوماته أفضل من الإصدارات السابقة.