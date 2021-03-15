نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 وسعره ومميزاته وعيوبه 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان عن مواصفات Xiaomi Redmi Note 10 الهاتف الذي يعد من افضل الهواتف في الفترة الأخيرة حيث يأتي الهاتف بمميزات لم تسبق من قبل من شركه شاومي حيث يأتي الجهاز ببطارية عملاقه مع قدرتها علي الشحن السريع بقدره 33 واط وشاشه اموليد ومعالج Snapdragon 678 وهو معالج قوي يمكنك من الحصول علي افضل أداء لذالك استطاعت شركه شاومي التغلب علي منافسيها في الفئة المتوسطة

اهم مواصفات Xiaomi Redmi Note 10

تعد شركه شاومي من افضل الشركات التي تتيح لعملائها افضل المواصفات حيث تسعي شركه شاومي لمنافسه باقي الشركات الأخري ويعد من مواصفات الهاتف

يأتي الهاتف بكاميرا رباعيه حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقه 48 ميجا بيكسل وتأتي الكاميرا الثانية بدقه 8 ميجا بيكسل وهيا الكاميرا الخاصه بالتصوير الواسع والكاميرا الثالثه والرابعه تأتي بدقه 2 ميجا بيكسل وهيا المامع ماكرو و البورتريه مع وجود فلاش والكاميرا الأمامية بدقه 13 ميجا بيكسل

ياتي الهاتف مصنوع من ماده البلاستيك

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي امبير مع وجود الشحن السريع والذي يبلغ 33 واط

ويأتي الجهاز بأحدث اصدارأندرويد 11 مع احدث الوجهات من شركه شاومي

يأتي الهاتف بثلاث أصدارات الإصدار الأول يأتي بذاكره 64 جيجا بايت مع ذاكره عشوائية 4 جيجا بايت والإصدار الثاني والثاث يأتي بذاكره 128 ميجا بيكسل مع ذاكره عشوائية 4 جيجا و 6 جيجا بايت كما يدعم الهاتف زيادة المساحة حتي 512 جيجا

مميزات هاتف xiaomi redmi note 10

يأتي الهاتف بمميزات كثيره جدا من بينها انه يأتي بأداء قوي جدا متفوقا عن منافسيه كما ياتي ببطارية عملاق والتي تبلغ 5000 مللي أمبير والتي تصمد لفتره كبيره جدا كما يعد هاتف شاومي من الهواتف التي تدعم تصوير الفيديوهات بدقه 4k كما يأتي بسمعات استيريو ومن اهم مميزات الهاتف انه يأتي بشحن سريع بقدره 33 واط حيث يأتي في علبه الجهاز

عيوب هاتف xiaomi redmi note 10

من عيوب الجهاز التي وجدت ان الجهاز لا يأتي به سماعات الأذن في علبه الجهاز بل يجب عليك شرائها منفصله كما ان الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقه 13 ميجا بيكسل حيث انهم لم يطوروا في الكاميرات الأمامية علي الإطلاق حيث هناك العديد من الأجهزة تتفوق عليه في الكاميرا السلفي في الفئة المتوسطة لذالك لا تعد الأفضل في هذه الفئة لمن يريد هاتف في الفئة المتوسطة بكاميرا سيلفي ممتازه

سعر هاتف xiaomi redmi note 10

يأتي الجهاز بأكثر من نسخه حيث تأتي النسخة الأولي 64 جيحا مع 4 رام بسعر 3000 جنيها

والنسخة الثانية 128 جيجا مع 4 رام بسعر 3300 جنيها

والنسخة الثالثة 128 جيحا مع 6 رام بسعر 3600 جنيها

كما يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأبيض.