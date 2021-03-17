نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق شحن شدات ببجي مجانا وبدون رصيد بطريقة سهلة وأمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق شحن شدات ببجي ، لقد أخذت لعبة ببجي ضجة كبيرة في فترة قليلة، وحصلت علي جوائز لكثرة تحميلها من متجر جوجل بلاي، وهي اللعبة الأكثر شعبية وانتشار في جميع أنحاء العالم، وتدور فكرتها حول هبوط مئة شخص علي جزيرة نائية والبحث عن الأسلحة والملابس لمحاربة بعضهم البعض، حتي يفوز أي فريق عند القضاء علي جميع الفرق فأليكم هذه المقالة عن تطبيق شحن شدات ببجي مجانا .

تطبيق شحن شدات ببجي

اكثر ما يحتاج إليه لاعبي ببجي هو الحصول علي شدات ببجي مجانية لكي يتمتعوا بالعناصر المميزة للعبة وشراء الأسلحة والملابس، وتعتبر الشدات ببجي هي العملة الافتراضية للعبة ببجي، هناك طرق كثيرة مزيفة تدعي قدرتها علي شحن شداتك، ولكن هنا سنذكر لك تطبيق تستطيع من خلاله الحصول علي شدات دون رصيد.

تطبيق وليت جوي wallet joy

سيساعدك هذا التطبيق في الحصول علي شدات لعبة ببجي، وذلك عند قيامك ببعض المهام من خلاله وتجميع نقاط، هذه النقاط سيتم تحويلها لشدات.

طريقة استخدام التطبيق

أولاً قم بتحميل هذا التطبيق من المتجر الموجود علي جوالك وقم بتثبيته ثم افتحه.

الطريقة الأولي

للحصول علي نقاط من خلال لعب بعض الألعاب داخل التطبيق، اضغط علي Play Game الموجودة داخل التطبيق، سيظهر لك مجموعة من الألعاب قم باختيار واحدة واللعب، ستكسب نقاط من خلال لعبك. بعد أن قمت بتجميع نقاط من خلال أي طريقة متاحة في التطبيق، اضغط علي Redeem أو علامة الهدية، سيظهر لك مجموعة من الاختيارات لكي تحصل علي نقاطك، اختر شدات ببجي موبايل PUBGM UC، سيطلب منك إدخال الآي دي الخاص بك في لعبة ببجي قم بإدخاله. بعد إدخال الآي دي الخاص بك اضغط علي كلمة proceed، سيتم تحويل الشدات وفراً إلي حسابك في لعبة ببجي.

الطريقة الثانية