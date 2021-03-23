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عمر شويل - جدة اشحن شدات ببجي موبايل مجانا بالأيدي عن طريق أسهل طرق شحن PUBG المجانية من خلال تطبيق جديد يقدم لكم أكثر من طريقة لشحن شدات ببجي موبايل مجانا، كل ما عليك هو التعرف من خلال الفقرة الثالثة عن طريقة تثبيت هذا التطبيق، ومن خلال الفقرة التالية كيفية إتباع طرق شحن شدات ببجي مجانا، حيث أن الآلية المتبعة في الشحن من خلال التطبيق تتم وفقاً لبعض الخطوات البسيطة، كما نذكر اخواتنا واحبابنا على استعدادنا للرد على كل أسئلتكم عن هذه الطريقة المجانية الحصرية.

اشحن شدات ببجي موبايل مجانا

بعد التمكن من تثبيت تطبيق newsbahar والدخول علي الصفحة الرئيسية ستجد اعلي الصفحة كمية الرصيد الخاص بحسابك والذي يمكنك زيادته من خلال الأدوات الموجودة اسفل التطبيق، مثلا تقوم بالضغط علي offer ستجد أمامك صفحه بها عدد من الأيقونات قم في البداية بالضغط علي كلمة start اعلي الصفحة منها سيتم تحويلك إلى صفحة بها عروض كثيرة جدا يمكنك الحصول منها علي نقاط كثيرة تساعدك في شحن شدات ببجي مجانا بسهوله، ابرز العروض المقدمة في هذا الجزء هو إما تحميل برامج أو لعب والمرور ببعض المستويات في اللعب.

ستجد أيضا في هذا التطبيق الايقونات التالية التي تتمكن منها لحصد النقاط والشدات:

في حالة الضغط علي offer ومنها start رقم 2 اسفل الواجهة الرئيسية إمكانية الحصول علي بعض النقاط من خلال استطلاعات الرأي،

في حالة الضغط على كلمة spin and win أو عجلة الحظ في حالة الضغط عليها ستجد أمامك فرصة لحصد النقاط من خلال هذه اللعبة.

في حالة الضغط على scratch and win يمكنك الآن عمل خربشة للشاشة للتعرف على النقاط التي حصلت عليها.

الضغط علي redeem كما في الصورة التالية.

موضح بهذه الصورة إمكانية شحن شدات ببجي ولعبة فري فاير والحصول علي رصيد عبر بيبال.

ولعبة فري فاير والحصول علي رصيد عبر بيبال. الضغط علي invite: منها تستطيع الحصول علي ضعف عدد الشدات أو النقاط في حالة دعوة الأصدقاء للتسجيل في التطبيق.

طريق التسجيل في تطبيق الشحن

يجب عليك لكي تتمكن من شحن لعبة ببجي مجانا أن تقوم بالذهاب فورا إلى متجر جوجل بلاي أو app store ثم البحث عن تطبيق newsbahar ثم القيام بتحميل التطبيق، بعد الانتهاء من تحميل التطبيق تبدأ خطوات تثبيت التطبيق والتي جاءت كالتالي:



الضغط علي login with google.

التحقق من انك ليست ريبورت عن طريق اختيار الصور التي تعطي معني الجملة.

تسجيل الاسم، رقم جوال مكون من 10 أرقام، تسجيل رقم الكود التالي 1166225.

الضغط continue.

ستجد أيقونة التثبيت ظهرت علي جهازك.

في الختام نعيد تذكير حضراتكم أننا مستعدون للرد على جميع التساؤلات في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال اشحن شدات ببجي موبايل مجانا بالأيدي عن طريق أسهل طرق شحن PUBG MOBILE