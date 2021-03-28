خطوات شحن شدات ببجي مجانا 100% بدون فيزا أحصل على 1000 شدة

تعتبر شحن شدات ببجي موبايل من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الملايين حول العالم حيث أصبحت تشغل جميع محركات البحث، وتعتبر شدات ببچي من أكثر الميزات من أكثر الخصائص التي ميزت لعبة ببجي، وهي المساعدات التي تقدمها شركة اللعبة للاعبين وتساعدهم في سرعة الفوز من خلال الأسلحة والمعدات والملابس الجديدة، وسنوفر لكن في هذا المقال طريقة لشحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الأيدي

في بدء الخطوات يجب أن يبحث المستخدم عن تطبيق midasbusy ويعتبر هذا التطبيق هو الوحيد الذي اعتمدته شركة ببجي لتمكين اللاعب من شحن الشدات

بعد إنهاء جميع الخطوات المطلوبة للتسجيل، نبحث في محرك البحث الموجود أعلى الشاشة عن لعبة ببجي موبايل.

وفي خاصية شحن الشدات نقوم بملء جميع الخانات بالبيانات الشخصية المطلوبة وخاصة خانة الأيدي فاعتبر هي أهم البيانات التي يجب إدخالها بدقة.

والخطوة التي تليها هي التأكد من جميع البيانات التي تم ملئها مرة أخرى، وتعتبر خطوة مهمة للتأكد من صحة المعلومات وبعد ذلك يقوم المستخدم في الخطوة التالية يملؤ عدد الشدات التي يرغب بها أو يرغب إدخالها بشكل مستمر على حسابه الشخصي.

بعد إنهاء المستخدم جميع خطوات الدفع، يتأكد من تحويل الشدات التي سجلها وحولها لحسابه الشخصي.

شحن شدات ببجي مجاناً

يمكن أن يوفر للاعب عدد من النقاط من مشاهدة بعض الإعلانات التي تعرضها اللعبة للاعب أو تحميل بعض الألعاب المشابهة، وعبر ذلك يجمع اللاعب عدد من النقاط يمكن أن يقوم بتحويلها لشدات واستخدامها في لعبة ببجي.