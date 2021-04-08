مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro وأهم مميزاته وعيوبه وسعره، قامت شركة شاومي بالإعلان عن أقوى وأحدث هاتف من سلسلة Redmi Note وهو ريدمي نوت 10برو والذي يأتي بمواصفات مميزة جداً وبسعر رخيص في السوق المصري، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro وأهم مميزاته وعيوبه وسعره.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 10 برو Xiaomi Redmi Note 10 Pro

يأتي الهاتف بأبعاد 164×76.5×8.1 ملم مع وزن يقدر بـ 193 جرام، تم تصنيع االهاتف من الزجاج مع فريم من البلاستيك المتين، وسوف نتعرف على مواصفات الهاتف من السطور الآتية:

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 732G بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 618.

مساحة التخزين والرامات: يتوجد منه عدة نسخ وهي كالآتي:

64 جيجا مع 6 جيجا رام. 128 جيجا مع 8جيجا رام.

الكاميرا: تأتي الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5، أما الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتكون رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تكون بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش، أما عن تصوير الفيديوهات فهو يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بجودة الـ 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

الشاشة: تأتي بشكل الثقب على هيئة الـ Dot Display وتأتي من نوع AMOLED بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ HDR 10 والتردد الأعلى الـ 120Hz لتحصل على أفضل استجابة ممكنة للشاشة وخصوصاً أثناء اللعب بالإضافة إلى وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، وأيضاً الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة بشهادة الـ IP53.

نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة شاومي الأحدث الـ MIUI 12.

البطارية: البطارية تأتي بسعة 5020 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 واط.

وسائل الأمان والحماية المدعومة بالهاتف: يأتي الهاتف مدعوم بمستشعر بصمة مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه، ويدعم الهاتف التقارب اللاتلامسي الـ NFC وأيضاً يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR على الهاتف كما يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق هاتفك.

السماعات الخارجية: تأتي بالصوت الاستيريو لتقدم تجربة صوتية مميزة، وأيضاً يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن، ومنفذ USB يأتي من النوع الأحدث Type C كما يدعم خاصية الـ OTG لتشغيل أي USB Driver على هاتفك.

مميزات هاتف شاومي ريدمي نوت 10 برو Xiaomi Redmi Note 10 Pro

يدعم الـ NFC والـ IR Blaster. يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K ولكن بدون ثبات الكتروني على الـ 4K. شاشة ثقب من نوع اموليد مع التردد الأعلى الـ 120Hz مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس وهي أفضل شاشة نراها في الفئة المتوسطة. يدعم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. الكاميرا الخلفية تقدم أداء مميز جداً خصوصا في الاضاءات العالية. سماعات خارجية بصوت استيريو تقدم تجربة صوتية أفضل. شحن سريع بقوة 33 واط. تصميم زجاجي يشبه الهواتف الرائدة كما أنه طارد للماء بشهادة الـ IP53.

عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 10 برو Xiaomi Redmi Note 10 Pro

الكاميرا الخلفية بارزة بشكل كبير عن ظهر الهاتف مما يعرضها للخدش والكسر. ضعف أداء الكاميرا السيلفي ولكن يمكن تحسين الأداء عن طريق تحميل برنامج جوجل كاميرا. لا يوجد مستشعر تقارب حقيقي ويتم الاعتماد على السوفت وير في غلق الشاشة اثناء المكالمة. يتم استنزاف البطارية سريعا اثناء تشغيل وضع الـ 120 هرتز.

أسعار هاتف شاومي ريدمي نوت 10 برو Xiaomi Redmi Note 10 Pro

الأسعار الرسمية في السعوديه للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 1199 ريال سعودي.

والأسعار الرسمية في مصر للنسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4222 جنية مصري.

والنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4666 جنية مصري.

والنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 4999 جنية مصري.