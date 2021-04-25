نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1 الناقلة مباراة التعاون والفتح اليوم ومعلق اللقاء في المقال التالي
يسعى عشاق الدوري السعودي لمعرفة تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، لمشاهدة مباراة التعاون والفتح اليوم ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين المقدمة من يوم 2021/05/20 القادم، بسبب أنشغال الفرق السعودية بمباريات دوري أبطال أسيا، مما أوقف مباريات مسابقة الدوري والمباراة الليه سوف تنقل عبر قناة KSA SPORTS HD 1، وسوف تنقل الاستوديو التحليلي للمباراة قبل موعد اللقاء بساعة لتحليل موقف الفريقين في الدوري، ومن خلال المقال التالي سنقدم لكم أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021
قناة السعودية الرياضية هي قناة سعودية متخصصة في الرياضة، من أشهر القنوات الرياضية العربية، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم وتقدم مباريات الدوري السعودي للمحترفين بصورة حصرية على شاشتها، والذي يهتم كل محبي الكرة السعودية داخل المملكة وخارجها لقوة المنافسة في البطولة الأقوى في الوطن العربي، والأعلى من حيث القيمة السوقية وفيما يلي ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباراة الفريقين اليوم.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|25
|14
|6
|5
|5
|22:45
|23
|48
|2
|الشباب
|25
|14
|6
|5
|5
|32:51
|19
|48
|3
|الاتحاد
|26
|12
|10
|4
|4
|26:39
|13
|46
|4
|التعاون
|25
|11
|8
|6
|5
|20:33
|13
|41
|5
|الإتفاق
|26
|11
|5
|10
|4
|40:39
|-1
|38
|6
|النصر
|25
|10
|6
|9
|5
|33:42
|9
|36
|7
|الرائد
|26
|10
|5
|11
|4
|37:39
|2
|35
|8
|الفتح
|26
|10
|5
|11
|4
|47:44
|-3
|35
|9
|الأهلي
|25
|10
|5
|10
|5
|44:38
|-6
|35
|10
|القادسية
|26
|8
|10
|8
|4
|40:39
|-1
|34
|11
|أبها
|26
|10
|4
|12
|4
|44:38
|-6
|34
|12
|الفيصلي
|25
|7
|9
|9
|5
|33:32
|-1
|30
|13
|الباطن
|26
|7
|8
|11
|4
|47:35
|-12
|29
|14
|ضمك
|26
|7
|7
|12
|4
|46:37
|-9
|28
|15
|الوحدة
|26
|8
|3
|15
|4
|53:35
|-18
|27
|16
|العين
|26
|5
|5
|16
|4
|52:30
|-22
|20
موعد مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية
|المباراة
|الموعد
|التعاون * الفتح
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، 23.00 بتوقيت الإمارات
مباراة التعاون ضد الفتح الليلة
يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة التعاون ضد الفتح في الدور الثاني، والمتقدمة عن موعدها الذي كان مقرر له يوم 20 من شهر مايو القادم، وكان التعاون قد فاز على الفتح في الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف ويسعى الفريقين للفوز والحصول على الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبه في الجدول خاصة التعاون الذي يتواجد في المربع الذهبي، أما فريق الفتح فيوجد في المنطقة الدافئة في منتصف الجدول في المركز الثامن ويأمل في تحسين مركزه.
تردد قناة السعودية الرياضية
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
معلق مباراة التعاون والفتح الليلة
أسندت قنوات الرياضية السعودية مهمة التعليق على المباراة إلي المعلق السعودي المتميز خالد المديفر، وسوف يكون مراسل المباراة من الملعب هو المراسل مساعد الصقعبي، وسوف يعلن بعد قليل عن أسماء الاستوديو التحليلي ومن سيكون مقدم الاستوديو.
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