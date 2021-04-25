تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1 الناقلة مباراة التعاون والفتح اليوم ومعلق اللقاء

يسعى عشاق الدوري السعودي لمعرفة تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، لمشاهدة مباراة التعاون والفتح اليوم ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين المقدمة من يوم 2021/05/20 القادم، بسبب أنشغال الفرق السعودية بمباريات دوري أبطال أسيا، مما أوقف مباريات مسابقة الدوري والمباراة الليه سوف تنقل عبر قناة KSA SPORTS HD 1، وسوف تنقل الاستوديو التحليلي للمباراة قبل موعد اللقاء بساعة لتحليل موقف الفريقين في الدوري، ومن خلال المقال التالي سنقدم لكم أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021

قناة السعودية الرياضية هي قناة سعودية متخصصة في الرياضة، من أشهر القنوات الرياضية العربية، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم وتقدم مباريات الدوري السعودي للمحترفين بصورة حصرية على شاشتها، والذي يهتم كل محبي الكرة السعودية داخل المملكة وخارجها لقوة المنافسة في البطولة الأقوى في الوطن العربي، والأعلى من حيث القيمة السوقية وفيما يلي ترتيب جدول الدوري السعودي قبل مباراة الفريقين اليوم.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 25 11 8 6 5 20:33 13 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 7 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 8 الفتح 26 10 5 11 4 47:44 -3 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 26 8 10 8 4 40:39 -1 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 25 7 9 9 5 33:32 -1 30 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

موعد مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية