نقدم لكم شخصية محمد رمضان في لعبة فري فاير 2021 وأقوي الإضافات والتحديثات Free Fire، حيث اتفق محمد رمضان مع شركة جارينا على بدء شخصية محمد رمضان داخل لعبة فري فاير وأعلن عن هذا عن طريق برج خليفة واندهش الجميع وأحب هذا العرض الرائع.

تفاصيل اتفاق محمد رمضان مع لعبة فري فاير وشخصيته الجديدة

حيث نشر محمد رمضان عبر حسابه في الانستجرام عن شئ جديد سوف يعرض على برج خليفة ثم قال الثقة في الله نجاح وبعد ذلك ظهر صورة محمد رمضان وصورته بشخصيته في لعبة فري فاير والتى أطلق عليها أسم مارو وعلق محمد رمضان على هذا وقال أنا أشعر بالفخر لكوني أول عربي يشارك في لعبة عالمية والأكثر تحميلًا في خلال العامين السابقين وأبدت الشركة عن فخرها بكونها شاركت محمد رمضان حيث تهتم اللعبة بالتحديث المستمر حتى تنال إعجاب الجمهور وتلقي إقبالًا جديد وبدأت الشركة السماح بإن تلعب بشخصية مارو يوم 16 أبريل وأضاف محمد رمضان أن الشركة بذلت جهودًا كثيرًا لكي يظهر مارو بهذة الجودة العالية والمظهر اللائق الجميل.

نبذة عن لعبة فري فاير

بدأت لعبة فري فاير عام 2017 وانتشرت بشكل سريع بين الشباب والأطفال حيث أصبحت اللعبة الأكثر تحميلًا لعام 2019 و2020 حيث يمكن تحميلها على أجهزة الأندرويد والايفون وجميع انواع التليفونات وتعتبر اللعبة من الألعاب القتالية والتي تكون عبارة عن مجموعة أشخاص ينزلون إلى معركة من الطائرة ويبدأ كل شخص بتجميع الأسلحة والأدوات التي تساعده في اللعب ثم يبدأ القتال ومن يبقى حتى النهاية هو من يفوز بالمركز الأول وتوجد الكثير من أنواع الأسلحة والتي لا يمكن شرائها من المتجر ولكن يمكنك البحث عنها في الكثير من الأماكن أو عند قتل الشخص يمكنك أخذها من حقيبته الشخصية ولكن يبيع المتجر الملابس وأشكال القبعات والشخصيات.