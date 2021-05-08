نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول هاتف آيفون 13 في الأسواق وأهم مميزاته في المقال التالي
موعد نزول هاتف آيفون 13 في الأسواق وأهم مميزاته، شركة آبل من الشركات العالمية التي تصدر كل ما هو جديد في عالم الهواتف النقالة التي تتميز بمميزات عديدة تختلف عن غيرها، لذا استطاعت أن تحقق نسبة كبيرة من المبيعات على مستوى العالم، كما أنها تمتلك عدد كبير من العملاء الذين ينتظرون نزول الإصدارات الجديدة من الهاتف يوم بعد الآخر، نظراً لما يتمتع به الهاتف من كاميرا وذاكرة وسعة بطارية ومساحة داخلية، كل ذلك في هاتف واحد.
موعد نزول هاتف آيفون 13 في الأسواق
ينتظر العديد من مستخدمي هواتف آبل صدور هاتف آيفون 13، ولكن لم تعلن شركة آبل حتى الآن عن موعد نزوله في الأسواق، ولكن يتوقع البعض نزوله خلال الربع الثالث من العام الجاري أي خلال شهر سبتمبر، ويذكر أن شركة آبل تطلق الإصدار الجديد من هاتفها عبر حفل عالمي تبثه على نطاق واسع، حيث تعرض خلاله مميزات ومواصفات الهاتف، و التحديثات المضافة على الهاتف، ومن المتوقع لهذا العام إصدار 3 أنواع من الهواتف، وهم: آيفون 13، آيفون برو، آيفون 13 برو ماكس.
مميزات هاتف آيفون 13
تتمتع هواتف شركة آبل بالعديد من المميزات التي تجعلها أكثر سهولة في الاستخدام وعملية أكثر، ومن أهم مميزات هاتف آيفون 13 لهذا العام:
- يتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الماء، والتي تمتد إلى فترة طويلة بالمقارنة مع الهواتف الأخرى التي تمتلك هذه الخاصية.
- يدعم الهاتف ميزة الشحن الذكي، واي فاي 5.
- معالج الهاتف من النوع apple a14 bionic التي تبلغ دقته 5 نانو متر.
- يتوافر الهاتف بأحجام مختلفة، منها: ميني، آيفون 13، برو، برو ماكس.
- يبلغ حجم شاشة آيفون 13 ما بين 6.1 إلى 13 بوصة.
- يتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية حجمها 4 جيجا رام.
- تبلغ قوة الشحن 18 كيلو وات.
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