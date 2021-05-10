مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد وفقاً لآخر تحديث

تدور هذة المقالة حول تحديث ببجي موبايل الجديد حيث أن تحمل هذة اللعبة اشتداداً بين الألعاب الشهيرة، حيث تحدثت عنها الصحف العالمية المختصة للألعاب الشهيرة وظهر لها منافسين، حيث ظهر التفوق وذلك لصالح لعبة فرى فاير، حيث أن هذة اللعبة تعقد الكثير من الاتفاقيات مع نجوم كبار حيث استطاعت أن تقدم للاعبيها الكثير من الجوائز.

أهم مميزات تحديث ببجي موبايل

يتميز ببجي موبايل بالكثير من الخصائص الجديدة للعبة حيث إنه يعد بعد نهاية كل سيزون إنها تطلق إصدار جديد للعبة يحمل السيزون الجديد ومن أهم هذه الخصائص:

يحصل اللاعب على قطعة من سلاح المشهور هذا يحصل عليه اللاعب من خلال ما يسمى صناديق الإنزال، حيث إنه يكون متوفراً في جميع الخرائط دون أن يحتاج لصندوق الدروب حيث تكون سنة هذا الرشاشة ١٠٠ رصاصة فى التعريفة الواحدة إلى ١٥٠ رصاصة خلال تعشيقة واحدة. حيث إنه يتم إضافة فعاليات جديدة حيث أنها تخص الفنان الكوميدي محمد هنيدي. تعاون Godzilla vs Kong.حيث أنها من أبرز الإضافات القادمة للعبة. يتم إضافة أزرار جديدة تسعى هذة الأزرار في التحكم أثناء اللعب تخص المحترفين. يتم إزالة الأسلحة من ساحة البداية. يتم إضافة ميزة القصة في البروفايل والإنجازات مع كتابة تعليقات واعجابات. يتم عودة قصة شعر القرنين واللحية بالريال باس. يتم إضافة خريطة جديدة المستودع والمكتبة بدون أي حذف في خريطة قادمة. يتم زيادة ضرر الفردين .

بالإضافة إلى مدينة تسريع طلقات فرد deagle.

موعد نزول تحديث ببجي موبايل

يتم موعد نزول تحديث ببجي موبايل من المتوقع أن يزداد عدد محبي لعبة ببجي وتنزيلها على الموبيلات، وهذا بفضل تحديث الصوتي الجديد الذي تم الإعلان عنه بصوت محمد هنيدي، حيث إنه يتم إطلاقها في اليوم الموافق يوم السابع عشر من شهر مايو الحالي، وذلك قد يكون على حسب موعد انتهاء السيزون ويتم الانتهاء خلال تاريخ ١٥/٥/٢٠٢١، حيث إنه ممكن الانتظار خلال ٢٤ ساعة كحد أدنى قبيل إطلاق التحديث الجديد، ومن خلال مقالتنا سوف نكون عرضنا لكل متابعينا عن أهم خصائص موبايل ببجي.