كيفية الحصول على واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 وما هي مميزاته وخصائصة؟

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في الوقت الراهن أصبح واتساب الذهبي من الأمور الهامة والمتاحة ويمكن أن يتم تحميل الواتساب وذلك من خلال ابلكيشن جوجل بلاي، وفي الفترة الأخيرة اشتهر وجود وشهرة واتساب الذهب وذلك بسبب أنه يتميز بالعديد من المميزات التي جعلته يختلف كثيرًا عن الواتساب العادي، أما بالنسبة للواتساب الذهبي فهو يتفق مع الواتساب المعتاد في أمور كثيرة و منها أنه يعتمد في الأساس على استقبال وإرسال المحادثات و الرسائل النصية في أي وقت، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تطبيق واتساب الذهبي وأهم مميزاته، وأيضًا كيفية استخدامه
كيفية الحصول على واتساب الذهبي whatsapp gold 2021
عالم التكنولوجيا أصبح الآن يشغل بال وتفكير وأيضًا وقت العديد من الأشخاص وإن كان المعظم والجميع، وخاصةً أن السوشيال ميديا أصبحت لا غنى عنها في هذا الوقت الحالي، و لهذا السبب تتنوع وتتعدد أنواع التطبيقات ويكثر أيضًا عددها فيما بين الوقت والآخر، ومن ضمن تلك التطبيقات التي تعمل على باستقبال أو استقبال وإرسال الرسائل والمحادثات النصية هو تطبيق واتساب ، وفي ذلك الوقت ظهر وانتشر تطبيق واتساب الذهبي، ويمكن الحصول عليه من خلال البحث عنه في متصفح جوجل وتثبيته.
ما هي مميزات واتساب الذهبي؟
الواتساب الذهبي يختلف عن الواتساب العادي في عدة أمور، منها ما يلي:
- يمكن أن يتم إرسال عدة صور تتعدى المئات من خلال الواتساب الذهبي، أما بالنسبة للواتساب العادي فإنه لا يمكن أن يرسل غير فقط 30 صورة في وقت واحد
- يختلف الواتساب الذهبي عن الواتساب العادي في أنه يمكن أن يتم حذف الفيديو الذي يتم تحميله وذلك في خلال ثانيتين فقط.
- أضاف الواتساب الذهبي إمكانية إضافة رموز تعبيرية وذلك من خلال خدمة الإتصال التي تتم من خلال الفيديو كول
- توجد عدة نسخ تخص الايفون في تطبيق الواتساب الذهبي، وهذه النسخ تخص الهواتف الآيفون بلس، وكان قد تم تعديل هذه النسخ لكي تناسب جميع الجمهور العربي
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