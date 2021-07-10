نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE 1.5 وطريقة تنزيل تحديث ببجي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE 1.5 التي أعلنت عنه الشركة المطورة للعبة في التاسع من شهر يوليو 2021 الجاري جعل الكثيرون ممن يعشقون هذه اللعبة الحربية القوية يتهاتفون نحو البحث عن التحديث الجديد لهذه اللعبة كي يتمكنوا من الاستفادة بكل التطويرات التي ضخها التحديث الجديد في اللعبة باسم “PUBG Mobile 1.5” في هذا التقرير نقدم لكم اهم المميزات التي ضمها هذا التحديث الجديد من أسلحة متنوعة مختلفة عن السابق وكذلك المركبات الجديدة.

تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE 1.5

هناك عديد من تحديثات ببجي التي تم أضافتها مؤخرا في اللعبة منها وظائف جيدة داخل اللعبة تمكن اللاعبون من الاستفادة منها مثل وظيفة (Winning-Moment Photo Function) والتي يمكن اللاعب من تسجيل اللحظات الأخيرة للمباراة التي يخوضها.

وسائل النقل (أنظمة الكابلات) وحدة من التحديثات الجديدة التي تم أضافتها ليتم استخدامها كوسيلة نقل متجددة، شمل التحديث أيضا الدرجات النارية والطائرات الهليكوبتر من حيث التطوير الداخلي والخارجي والقوة.

تحسين بندقية m249 من حيث قوة الضرر الواقع إلي R1895 وزيادة معدل إطلاق النار وارتفاع معدلات الضرر بدرجة كبيرة جدا، من بين التحديثات الجديدة التي تم وضعها الآن توافر سيارة Coupe RB تصل سرعتها إلى 150 كيلو متر في الساعة.

ضم تحديث PUBG MOBILE 1.5 أمكانية التحليق فوق الماء من خلال التقنية الجديدة (ANTI-GRAV) بالإضافة إلي التعديلات الجديدة التي تم وضعها علي ميزان المسدس.

طريقة تنزيل تحديث ببجي 2021

يمكنكم الآن تحميل أخر التحديثات الجديدة للعبة PUBG بخطوات بسيطة، حيث أعلنت الشركة الراعية للعبة عن توافر تحميل تحديث ببجي الجديد علي جوجل بلاي وابل ستور حيث يصل حجم التحديث الجديد للعبة 606 ميجا بايت، لذا يجب عليك قبل تحميل تحديث ببجي أن تتأكد من وجود مساحة كافية علي جهازك كي تتم عملية التنزيل بسهولة ويسر، تجد أن التحديث الجديد لأجهزة أيفون مساحته 550 ميجا بايت، يمكنك تحميلة من خلال التوجه إلي ابل ستور والبحث عن PUBG MOBILE 1.5 ثم الضغط علي تحميل فقط.

وصلنا معكم إلي الختام وننتظر تعلقاتكم واقتراحاتكم حول تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE 1.5