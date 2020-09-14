شوبير يعلن مفاجأة بشأن أليو ديانج فى الأهلي وسر صعوبة صفقة البلايلى

فجر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق بشأن انضمام أليو ديانج نجم وسط الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي شبيبة القبائل الجزائري.

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