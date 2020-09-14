نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، النقاب عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه برايتون، بعد قليل، على ملعب "فالمر" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تشكيلة البلوز تحت قيادة لامبارد، تواجد الثنائي الألماني هافيرتز وفيرنر، اللذان انضما للفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجدل تدعيم صفوف الفريق.

وجاءت تشكيلة تشيلسي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا خط الدفاع: ريز جيمس – أندرياس كريستنسن – كيرت زوما – ماركوس ألونسو خط الوسط: جورجينيو – نجولو كانتي – روبن لوفتوس تشيك خط الهجوم: ميسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتز - ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي وبراتيون :-

1- أرسنال 3نقاط

2- ليستر سيتي 3 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- كريستال بالاس 3 نقاط

6- إيفرتون 3 نقاط

بينما لا يزال سجل باق أندية الدوري الإنجليزي خاليًا من النقاط إما للخسارة في الجولة الأولي: ليدز يونايتد – ساوثهامبتون – توتنهام – وست هام – فولهام – وست بروميتش أو لعدم خوض بعض الأندية المباراة الأولي لها بالبطولة: أستون فيلا – برايتون - بيرنلي – تشيلسي – مان سيتي – مان يونايتد – شيفيلد يونايتد – وولفرهامبتون.