نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على سؤال الإعلامي أحمد شوبير له بشأن حصول الأهلي على توقيع المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب مصرالمقاصة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشف أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، على راديو "أون سبورت إف إم"، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي، سيوقع عقود انضمامه إلى النادي الأهلي غدا".

وقال سيد عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد شوبير، إنه كرجل مسؤول داخل جدران القلعة الحمراء لن يستطع التعليق عن توقيع محمد إبراهيم، مكتفيا بقوله أن المنافسة الموسم المقبل ستكون في منتهى القوة، وهو ما يتطلب وجود قائمة قوية وقادرة على المنافسة، من أجل حصد الكثير من البطولات والألقاب".

وواصل شوبير:"لقد نجح النادي الأهلي في ضم بدر بانون مدافع الرجاء، فكان رد مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يملك تعليق على حقيقة تلك الصفقة، موضحا أنها قد تكون حقيقية أو مجرد اجتهاد صحفي".

واستكمل عبد الحفيظ:" ان شغله الشاغل في الوقت الحالي، هو رفع من الروح المعنوية عند اللاعبين، خاصة المحترفين الأجانب، ذاكراً بالنيجيري جونيور أجايي، مشددا أنه أحد العناصر المؤثر جدا داخل الفريق قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأختتم عبدالحفيظ قائلاً:" أنه النادي الأهلي يحاول توفير جمع احتياجات الاعبين، بجانب الأجواء المشجعة لهم، خاصة المحترفين، لأن بعضهم بعيد عن عائلته وأسرته بسبب ظروف الطيران بعد تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في البلاد".